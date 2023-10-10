Разорившего ульи под Новосибирском медведя ждет отстрел

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
На данный момент ожидается приказ о регулировании числоенности охотничьих ресурсов в Новосибирской области. Наглый медведь может попасть в число особей, подлежащих отстрелу. Но при этом у него есть шанс не быть пойманным.
«Если получится обнаружить особь, то будут предприняты попытки урегулирования численности методом отстрела», — сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Топтыгин посетил пасеку в деревне Новокиевка Куйбышевского района в ночь на 8 октября. Там он полакомился медом и ушел незамеченным.