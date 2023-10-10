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Updated Сегодня, 14:27

Новосибирским охотникам разрешат застрелить медведя

Разорившего ульи под Новосибирском медведя ждет отстрел

10 октября 2023, 14:24
Фото: ВК / Ревизорро Новосибирск
Новосибирским охотникам разрешат застрелить медведя
В Куйбышевском районе намерены застрелить медведя. Накануне он разорил пчелиные ульи.

На данный момент ожидается приказ о регулировании числоенности охотничьих ресурсов в Новосибирской области. Наглый медведь может попасть в число особей, подлежащих отстрелу. Но при этом у него есть шанс не быть пойманным.

«Если получится обнаружить особь, то будут предприняты попытки урегулирования численности методом отстрела», — сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Топтыгин посетил пасеку в деревне Новокиевка Куйбышевского района в ночь на 8 октября. Там он полакомился медом и ушел незамеченным.

Медведь разгромил ульи в деревне Новокиевка Новосибирской области
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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Природа#Охота#Отстрел#Медведь#Александр Ляхов
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