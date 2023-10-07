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Медведя разорвало пополам

Дальнобойщик сбил медведя под Новосибирском — возмутился министр Шестернин

7 октября 2023, 12:42
Фото: 1MI
Медведя разорвало пополам
В минувшую пятницу на трассе между Новосибирском и Кузбассом сбили медведя, животное разорвало пополам. Позже выяснилось, что ДТП произошло в Новосибирском регионе. На инцидент уже отреагировал глава Минприроды Евгений Шестернин.
«На днях фура сбила медведя в Тогучинском районе. Водитель скрылся с места происшествия. Если были свидетелями — сообщите в министерство. Тот, кто сбил, расстелил медведя у дороги и сгорел в камине горизонта, должен за это ответить. Заплатить», — написал министр в Telegram-канале.
Медведя разорвало на трассе между Новосибирском и Кемерово
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Информация об инциденте ранее появилась в группе «Инцидент Кузбасс». Сообщается, что медведя буквально разорвало пополам. Мертвое животное осталось лежать на дороге.

Стоит отметить, что трагедия произошла на трассе между Новосибирском и Кузбассом. Из какой области приехал дальнобойщик и куда он направлялся, пока неизвестно.

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#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Гибель#Евгений Шестернин#Медведь#Александр Ляхов
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