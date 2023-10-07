Дальнобойщик сбил медведя под Новосибирском — возмутился министр Шестернин

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
«На днях фура сбила медведя в Тогучинском районе. Водитель скрылся с места происшествия. Если были свидетелями — сообщите в министерство. Тот, кто сбил, расстелил медведя у дороги и сгорел в камине горизонта, должен за это ответить. Заплатить», — написал министр в Telegram-канале.
Информация об инциденте ранее появилась в группе «Инцидент Кузбасс». Сообщается, что медведя буквально разорвало пополам. Мертвое животное осталось лежать на дороге.
Стоит отметить, что трагедия произошла на трассе между Новосибирском и Кузбассом. Из какой области приехал дальнобойщик и куда он направлялся, пока неизвестно.