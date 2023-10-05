Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-Петербургом

Как сообщает VN.ru со ссылкой на ленинградское издание 47news, котенок скончался от вирусной инфекции — панлейкопия кошек. От той же болезни умерло еще три обитателя частного зоопарка «На Лампушке». Заболев, Баюн потерял аппетит и его отвезли в ветклинику, где животное умерло 30 августа.