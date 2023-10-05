Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-Петербургом

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Как сообщает VN.ru со ссылкой на ленинградское издание 47news, котенок скончался от вирусной инфекции — панлейкопия кошек. От той же болезни умерло еще три обитателя частного зоопарка «На Лампушке». Заболев, Баюн потерял аппетит и его отвезли в ветклинику, где животное умерло 30 августа.
Стоит отметить, что Баюн был привит прошлой осенью. Манулу обеспечили хорошие условия и построили отдельный вольер. Однако это не спасло его от смерти.
На исчезновение Баюна две недели назад обратили внимание посетители частного зоопарка. Позже информация о пропаже появилась в Telegram-канале «Manulization | Манулизация». Ходили слухи, что манула перевезли в другое место.
Зооактивисты проявили настолько пристальное внимание к проблеме, что на таинственный случай обратил внимание даже мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Мы обязательно поинтересуемся этим случаем», — заверил он журналистов на пятничном часе для прессы.