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Спасти манула не удалось

Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-Петербургом

5 октября 2023, 13:36
Фото: ВК / Новосибирский зоопарк
Спасти манула не удалось
Котенок манула Баюн, переехавший из Новосибирского зоопарка в Ленинградскую область, пропал. Зооактивисты забили тревогу, на проблему даже отреагировал мэр Анатолий Локоть. О судьбе Баюна стало известно совсем недавно.

Как сообщает VN.ru со ссылкой на ленинградское издание 47news, котенок скончался от вирусной инфекции — панлейкопия кошек. От той же болезни умерло еще три обитателя частного зоопарка «На Лампушке». Заболев, Баюн потерял аппетит и его отвезли в ветклинику, где животное умерло 30 августа.

Из частного зоопарка под Санкт-Петербургом пропал манул Баюн из Новосибирска
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Стоит отметить, что Баюн был привит прошлой осенью. Манулу обеспечили хорошие условия и построили отдельный вольер. Однако это не спасло его от смерти.

На исчезновение Баюна две недели назад обратили внимание посетители частного зоопарка. Позже информация о пропаже появилась в Telegram-канале «Manulization | Манулизация». Ходили слухи, что манула перевезли в другое место.

Котенок-манул переехал из Новосибирского зоопарка в Ленинградскую область
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Зооактивисты проявили настолько пристальное внимание к проблеме, что на таинственный случай обратил внимание даже мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Мы обязательно поинтересуемся этим случаем», — заверил он журналистов на пятничном часе для прессы.

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#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк#Анатолий Локоть#Александр Ляхов#Манул
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