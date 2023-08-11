Разведчики из Новосибирска спасли милого щенка на Донбассе и назвали его Хинкаль

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Группа «Народный Фронт | Новосибирская область» сообщила о спасении щенка разведчиками из Новосибирска, которые находились в разрушенном селе Курдюмовка на Донбассе.
Разведчики обнаружили маленького щенка среди руин и решили не оставлять его умирать, а взяли его с собой. Щенку был дан позывной «Хинкаль», так как он очень быстро набрал вес и стал пузатым, похожим на пельмешек. Теперь этот милый щенок радует наших воинов.