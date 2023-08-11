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Собачку назвали необычным именем

Разведчики из Новосибирска спасли милого щенка на Донбассе и назвали его Хинкаль

11 августа 2023, 04:58
Фото: Midjourney
Собачку назвали необычным именем
Разведчики из Новосибирска спасли щенка на Донбассе и назвали его Хинкаль из-за его бодрого набора веса.

Группа «Народный Фронт | Новосибирская область» сообщила о спасении щенка разведчиками из Новосибирска, которые находились в разрушенном селе Курдюмовка на Донбассе.

Видео: Группа «Народный Фронт | Новосибирская область» «ВКонтакте»

Разведчики обнаружили маленького щенка среди руин и решили не оставлять его умирать, а взяли его с собой. Щенку был дан позывной «Хинкаль», так как он очень быстро набрал вес и стал пузатым, похожим на пельмешек. Теперь этот милый щенок радует наших воинов.

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#Разведчики#Донбасс#ДНР#Спасение#Новосибирск#Общество#Животные#Собака#Видео#Эмилия Губарева
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