Разведчики из Новосибирска спасли милого щенка на Донбассе и назвали его Хинкаль

Разведчики обнаружили маленького щенка среди руин и решили не оставлять его умирать, а взяли его с собой. Щенку был дан позывной «Хинкаль», так как он очень быстро набрал вес и стал пузатым, похожим на пельмешек. Теперь этот милый щенок радует наших воинов.