Щенок Муха нашел хозяев в семье новосибирского старлея

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, щенок Муха будет жить в семье бывшего заместителя командира взвода ППС в отставке старшего лейтенанта полиции Данилы. Полицейский решил исполнить мечту своего девятилетнего сына Гриши, который давно хотел собаку. В семье уже живет британский кот Гарфилд, которому теперь не придется скучать. Супруга новосибирца успешно трудится ветеринаром.