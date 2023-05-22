atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Изображение материала

Щенок Муха нашел хозяев в семье новосибирского старлея

22 мая 2023, 09:34
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Щенок нашел новый дом

Новосибирский щенок Муха будет жить в семье полицейского

Бездомному щенку Мухе нашли хозяев. Теперь собачка будет жить в семье пенсионера МВД.

Как  сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, щенок Муха будет жить в семье бывшего заместителя командира взвода ППС в отставке старшего лейтенанта полиции Данилы. Полицейский решил исполнить мечту своего девятилетнего сына Гриши, который давно хотел собаку.  В семье уже живет британский кот Гарфилд, которому теперь не придется скучать. Супруга новосибирца успешно трудится ветеринаром.

Щенок Муха сам подошел к полицейским в Кировском районе, дрожа от холода, днем 17 мая. Какое-то время песик  жил со служебными собаками, но ему все же решили подыскать хозяев.

«Любит курицу и объятия»: в Новосибирске полицейские приютили щенка по кличке Муха
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске зоозащитники рассказали о состоянии избитого в подъезде щенка
#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Животные#Собаки#Полиция
Подпишитесь
Самые громкие случаи драк мигрантов в Новосибирске
Сегодня, 04:10
В Новосибирске начнет теплеть до +23 градусов с 22 мая
Сегодня, 01:43
Что нельзя делать на даче гипертоникам, чтоб не получить инсульт вместо урожая
Сегодня, 08:46
Почтальон из Кыштовского района погиб на СВО: похороны завтра в Колбасе
Сегодня, 08:59
Названо число бюджетных мест в НГТУ летом 2023: факультеты и специальности
Сегодня, 05:28
Дороги, вонь, низкие зарплаты: какие проблемы есть в Новосибирске - мнение нейросети
Сегодня, 08:16