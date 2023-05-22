Щенок Муха нашел хозяев в семье новосибирского старлея

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, щенок Муха будет жить в семье бывшего заместителя командира взвода ППС в отставке старшего лейтенанта полиции Данилы. Полицейский решил исполнить мечту своего девятилетнего сына Гриши, который давно хотел собаку. В семье уже живет британский кот Гарфилд, которому теперь не придется скучать. Супруга новосибирца успешно трудится ветеринаром.
Щенок Муха сам подошел к полицейским в Кировском районе, дрожа от холода, днем 17 мая. Какое-то время песик жил со служебными собаками, но ему все же решили подыскать хозяев.