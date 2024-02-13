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Экс-звукорежиссер новосибирского театра погиб на СВО

Экс-звукорежиссер театра Афанасьева погиб на СВО

13 февраля 2024, 11:50
Фото: vk.com / krivodanovkanews

Экс-звукорежиссер новосибирского театра погиб на СВО

17 января 2024 года погиб бывший сотрудник театра под руководством Сергея Афанасьева Павел Воротников. Об этом сообщается в официальном сообществе театра в соцсети «Вконтакте».

По информации пресс-службы, в сентябре 2022 года Воротникова призвали на военную службу в рамках специальной военной операции. Павел Воротников награжден медалью «За боевые заслуги».

В Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева Павел Воротников работал звукорежиссером с 2016 по 2019 годы. В число выпущенных им спектаклей в НГДТ входит и постановка «Гранатовый браслет» режиссера Анны Зуевой, — сказано в сообщении.
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Также информация о смерти Павла размещена в паблике «Криводановка и Марусино: life and news» во «Вконтакте»:

В зоне СВО погиб Наш земляк Воротников Павел. Павел с детства был очень творческий, пел и играл на различных музыкальных инструментах, выступал в семейном ансамбле «Весёлая беседушка», фольклорном ансамбле «Вечерки», создал свой вокально — инструментальный ансамбль. Закончил педагогический колледж по специальности «учитель музыки».

Односельчане рассказали, что ранее у Павла умерли мама и бабушка.

Прощания с Павлом Воротниковым прошло на Марусинском кладбище 27 января.

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#Культура#Новосибирск#Театр#СВО#Прощание#Алёна Рогонова#Звукорежиссер
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