Экс-звукорежиссер театра Афанасьева погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По информации пресс-службы, в сентябре 2022 года Воротникова призвали на военную службу в рамках специальной военной операции. Павел Воротников награжден медалью «За боевые заслуги».
В Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева Павел Воротников работал звукорежиссером с 2016 по 2019 годы. В число выпущенных им спектаклей в НГДТ входит и постановка «Гранатовый браслет» режиссера Анны Зуевой, — сказано в сообщении.
Также информация о смерти Павла размещена в паблике «Криводановка и Марусино: life and news» во «Вконтакте»:
В зоне СВО погиб Наш земляк Воротников Павел. Павел с детства был очень творческий, пел и играл на различных музыкальных инструментах, выступал в семейном ансамбле «Весёлая беседушка», фольклорном ансамбле «Вечерки», создал свой вокально — инструментальный ансамбль. Закончил педагогический колледж по специальности «учитель музыки».
Односельчане рассказали, что ранее у Павла умерли мама и бабушка.
Прощания с Павлом Воротниковым прошло на Марусинском кладбище 27 января.