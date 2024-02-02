Новосибирский депутат доставил в зону СВО машины с позывными погибших бойцов

Все автомобили уже доставлены в боевые подразделения. Это стало традицией давать автомобилям позывные погибших героев. Первый такой автомобиль, «буханку», отправили на средства фермеров. Потом барабинцы собрали деньги на автомобили с позывными «Атаман», «Барон», «Барни» и «Седой». В этот раз Терещенко привез в зону СВО 5 автомобилей.