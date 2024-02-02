Новосибирский депутат доставил в зону СВО машины с позывными погибших бойцов

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
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Два УАЗа для отправки в зону СВО были подготовлены вместе с семьей Алексея Суворова из Новосибирска — один получил позывной «Гонец» в честь Виталия Извекова, а другой — «Спаск» в честь Павла Козенко, рассказал Константин Терещенко.
Третий автомобиль марки «Делика» был приобретен за счет взносов от Владимира Арбатского, Сергея Кулешова, Вадима Бугакина, жителей села Таскаево и коллектива АО «Решетнев». Он получил позывной «Чичик» в память о Викторе Юрке.
Все автомобили уже доставлены в боевые подразделения. Это стало традицией давать автомобилям позывные погибших героев. Первый такой автомобиль, «буханку», отправили на средства фермеров. Потом барабинцы собрали деньги на автомобили с позывными «Атаман», «Барон», «Барни» и «Седой». В этот раз Терещенко привез в зону СВО 5 автомобилей.