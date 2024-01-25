Бойца СВО затянуло в шлифовальный станок, он в коме — срочно нужна кровь

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Published Сегодня, 06:18
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Следователи проводят проверку, в ходе которой будут выявлять наличие признаков нарушения правил охраны труда (ст.143 УК РФ).
Сейчас Данил находится в реанимации нейрохирургии одной из больниц Новосибирска. Пациент в коме. В больнице корреспонденту Atas.info сообщили, что состояние пациента оценивают как стабильное тяжелое.
Родственница пострадавшего рассказала нашему изданию, как всё произошло:
Данил пришел с СВО, устроился на завод. На станке зажало запястье. При попытке вытащить руку он получил серьезную травму головы, в следствие чего, попал в реанимацию. Он сейчас находится в коме, в голове лопаются сосуды, нужна кровь, любой группы, её переработают до нужной.
По словам сотрудников больницы, требуется 3-4 донора. Желающих помочь ждут в центре крови по адресу ул. Серафимовича, 2/1. Сдавать кровь нужно для пациента нейрохирургического отделения 34-й больницы Данилы Сергеевича Землякова, дата рождения 21.05.2004.