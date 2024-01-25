atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Бойца СВО затянуло в шлифовальный станок в Новосибирске, он в коме

Бойца СВО затянуло в шлифовальный станок, он в коме — срочно нужна кровь

25 января 2024, 06:18
Фото: Антон Засимов / 1MI

Бойца СВО затянуло в шлифовальный станок в Новосибирске, он в коме

23 января 2024 года в Новосибирске на одном из заводов тяжелую травму получил стажер. Парень работал на шлифовальном станке, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следователи проводят проверку, в ходе которой будут выявлять наличие признаков нарушения правил охраны труда (ст.143 УК РФ).

Пациент находится в тяжелом состоянииПациент находится в тяжелом состоянии
Пациент находится в тяжелом состоянии
Фото: Прокуратура Новосибирской области, vk.com / «Полезный Новосибирск»

Сейчас Данил находится в реанимации нейрохирургии одной из больниц Новосибирска. Пациент в коме. В больнице корреспонденту Atas.info сообщили, что состояние пациента оценивают как стабильное тяжелое.

Родственница пострадавшего рассказала нашему изданию, как всё произошло:

Данил пришел с СВО, устроился на завод. На станке зажало запястье. При попытке вытащить руку он получил серьезную травму головы, в следствие чего, попал в реанимацию. Он сейчас находится в коме, в голове лопаются сосуды, нужна кровь, любой группы, её переработают до нужной.

По словам сотрудников больницы, требуется 3-4 донора. Желающих помочь ждут в центре крови по адресу ул. Серафимовича, 2/1. Сдавать кровь нужно для пациента нейрохирургического отделения 34-й больницы Данилы Сергеевича Землякова, дата рождения 21.05.2004.

Читайте также:
Компенсация пострадавшим из-за аварии с кипятком в Новосибирске — совет юристаЧетыре человека пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской областиЗамглавы Минздрава проверил новосибирские больницы — зачем приезжал чиновник
#Происшествия#Новосибирск#Завод#Больница#Донор#СК#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в 2025 году возле метро «Октябрьская»
Вчера, 07:58
ТОП-10: опубликован рейтинг застройщиков Новосибирска за 2023 год
Сегодня, 03:01
«Локоть — всё»: что произошло за время финального отпуска мэра Новосибирска
Вчера, 02:00
«Неприятная вещь»: губернатор Травников рассказал, что выплатил ипотеку с 18% ставкой
Вчера, 07:40
Раритетное фото студенческих лет показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
Сегодня, 01:41
Против переноса столицы в Новосибирск высказался губернатор Андрей Травников
Вчера, 01:30