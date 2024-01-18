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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Трубопровод прорвало на левом берегу Новосибирска 17 января 2024 года

Компенсация пострадавшим из-за аварии с кипятком в Новосибирске — совет юриста

18 января 2024, 05:06
Фото: Артем Васильев / atas.info
Трубопровод прорвало на левом берегу Новосибирска 17 января 2024 года

Как получить компенсацию пострадавшим в коммунальной аварии в Новосибирске

Вечером 17 января в Ленинском районе Новосибирска произошла масштабная авария. На улице Петропавловской прорвало трубу горячего теплоснабжения. По последним данным, пострадали 14 человек. Трое из них находятся в больнице с ожогами. Повреждения получило и имущество новосибирцев, включая автомобили.

Как рассказал Atas.info юрист, преподаватель НГУЭУ Николай Украинцев, у пострадавших есть два пути.

Первый — коллективное или единоличное обращение в прокуратуру по месту жительства по итогу коммунальной аварии. В таком случае это будут не банальные отписки. Учитывая, что эти вопросы болезненно воспринимаются властью и есть общественный резонанс, обращение будет на контроле самого высокого уровня. Для пострадавшего это безболезненный оптимальный вариант, который не предполагает расходов на юридическое сопровождение, — говорит юрист.

Второй — обращение в суд, который с великой долей вероятности примет решение в пользу истца. Эксперт подчеркнул, что выбранный способ защиты зависит от волеизъявления пострадавшего. При этом, по его мнению, вероятность успеха высока при обращении именно по линии прокуратуры.

Процесс будет сопровождаться освещением в прессе, что даст дополнительные преимущества. Ведомство ежегодно отчитывается о проделанной работе, и количество обращений для прокуратуры — это показатель уровня доверия граждан к ведомству, — пояснил Николай Украинцев.

Юрист подчеркнул, что ответственность в случае коммунальной аварии возлагается на виновников причинения вреда.

Перед обращением в инстанции нужно задокументировать и провести оценку нанесенного ущерба — это частности, которые нужно рассматривать в каждом отдельном случае.

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Ранее в департаменте по социальной политике объявили о готовности предоставить социальную помощь. Круглосуточный телефон для заявок: 375-87-87.

#Происшествия#Новосибирск#Коммунальная авария#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город#Алёна Рогонова
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