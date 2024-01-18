Компенсация пострадавшим из-за аварии с кипятком в Новосибирске — совет юриста

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Как рассказал Atas.info юрист, преподаватель НГУЭУ Николай Украинцев, у пострадавших есть два пути.
Первый — коллективное или единоличное обращение в прокуратуру по месту жительства по итогу коммунальной аварии. В таком случае это будут не банальные отписки. Учитывая, что эти вопросы болезненно воспринимаются властью и есть общественный резонанс, обращение будет на контроле самого высокого уровня. Для пострадавшего это безболезненный оптимальный вариант, который не предполагает расходов на юридическое сопровождение, — говорит юрист.
Второй — обращение в суд, который с великой долей вероятности примет решение в пользу истца. Эксперт подчеркнул, что выбранный способ защиты зависит от волеизъявления пострадавшего. При этом, по его мнению, вероятность успеха высока при обращении именно по линии прокуратуры.
Процесс будет сопровождаться освещением в прессе, что даст дополнительные преимущества. Ведомство ежегодно отчитывается о проделанной работе, и количество обращений для прокуратуры — это показатель уровня доверия граждан к ведомству, — пояснил Николай Украинцев.
Юрист подчеркнул, что ответственность в случае коммунальной аварии возлагается на виновников причинения вреда.
Перед обращением в инстанции нужно задокументировать и провести оценку нанесенного ущерба — это частности, которые нужно рассматривать в каждом отдельном случае.
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