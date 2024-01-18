Компенсация пострадавшим из-за аварии с кипятком в Новосибирске — совет юриста

Второй — обращение в суд, который с великой долей вероятности примет решение в пользу истца. Эксперт подчеркнул, что выбранный способ защиты зависит от волеизъявления пострадавшего. При этом, по его мнению, вероятность успеха высока при обращении именно по линии прокуратуры.