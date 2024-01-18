14 человек ошпарило кипятком во время коммунальной аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
О состоянии 14 человек, пострадавших в результате коммунальной аварии в Ленинском районе, рассказал Минздрав Новосибирской области.
По данным ведомства, всего 17 января в аварии пострадали 14 горожан. Их травмы связаны с получением ожогов. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Троим из них потребовалась госпитализация в специализированный ожоговый центр областной больницы. Остальные будут продолжать лечение на амбулаторной основе. Состояние госпитализированных пациентов стабильное, сообщила заместитель министра здравоохранения Лада Шалыгина.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Очевидцы, 18 января, рассказали о еще одном человеке, который получил ожоги из-за нового прорыва. Автомобилист хотел перегнать машину с мечта ЧП, но ошпарил ноги кипятком.