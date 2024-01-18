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Есть пострадавшие

14 человек ошпарило кипятком во время коммунальной аварии в Новосибирске

18 января 2024, 04:20
Фото: Артем Васильев / atas.info
Есть пострадавшие
В коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска пострадало 14 человек, из которых несколько госпитализировали в ожоговый центр. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

О состоянии 14 человек, пострадавших в результате коммунальной аварии в Ленинском районе, рассказал Минздрав Новосибирской области.

По данным ведомства, всего 17 января в аварии пострадали 14 горожан. Их травмы связаны с получением ожогов. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Троим из них потребовалась госпитализация в специализированный ожоговый центр областной больницы. Остальные будут продолжать лечение на амбулаторной основе. Состояние госпитализированных пациентов стабильное, сообщила заместитель министра здравоохранения Лада Шалыгина.

Есть пострадавшие
Видео: Артем Васильев / atas.info

Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Очевидцы, 18 января, рассказали о еще одном человеке, который получил ожоги из-за нового прорыва. Автомобилист хотел перегнать машину с мечта ЧП, но ошпарил ноги кипятком.

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