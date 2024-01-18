14 человек ошпарило кипятком во время коммунальной аварии в Новосибирске

По данным ведомства, всего 17 января в аварии пострадали 14 горожан. Их травмы связаны с получением ожогов. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Троим из них потребовалась госпитализация в специализированный ожоговый центр областной больницы. Остальные будут продолжать лечение на амбулаторной основе. Состояние госпитализированных пациентов стабильное, сообщила заместитель министра здравоохранения Лада Шалыгина.