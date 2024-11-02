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Госпитализация

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Эксперт предупредил о новых опасных последствиях коронавируса
В России ожидается очередная волна коронавируса. Эксперт рассказал о ее возможных последствия.
2 ноября, 05:46
Школа в Новосибирске наказала учителя, который просмотрел драку детей
В школе №70 микрорайона Пашино Новосибирской области произошел неприятный инцидент между двумя 13-летними подростками. Мальчик толкнул одноклассницу в стену, и она получила закрытую черепно-мозговую травму.
17 октября, 00:19
Стриптизер избил жену — королеву красоты и уехал на заработки в Новосибирск
Победительница конкурсов красоты и модель Тарина Доржиева пожаловалась на побои, причиненные ей мужем-стриптизером, следует из поста девушки в соцсетях.
19 июня, 08:57
Самолет МЧС с обогревателями вылетел из Новосибирской области в Тыву
В связи со взрывом на Шагонарской ТЭЦ, где пострадали 23 человека, МЧС России отправил самолет из Новосибирской области с дополнительными обогревателями в Тыву.
7 марта, 02:36
«Лада» на скорости сбила водителя, который менял колесо на мосту
4 марта, 08:13
Две девочки разбились при катании на тюбинге — прокуратура начала проверку
Две девочки катались на тюбинге и резко врезались в препятствие: они получили травмы. Прокуратура начала проверку.
4 марта, 03:30
14 человек ошпарило кипятком во время коммунальной аварии в Новосибирске
В коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска пострадало 14 человек, из которых несколько госпитализировали в ожоговый центр. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
18 января, 04:20
Число пострадавших из-за коммунальной аварии в Новосибирске выросло до 13
Количество пострадавших от прорыва теплотрассы в Новосибирске достигло 13 человек, при этом двое из них госпитализированы.
18 января, 01:21
Новосибирец в страхе выпил бутылку водки и потерял сознание после стоматолога
12 января, 05:45
2023
Мать с тремя детьми отравились угарным газом в Новосибирской области
В Барабинске Новосибирской области женщина и трое детей пострадали от отравления угарным газом, о чем сообщили в ГУ МЧС по НСО.
26 декабря 2023, 05:51
В еврейской общине Новосибирска рассказали о здоровье Берл Лазара
7 октября главный раввин России Берл Лазар был госпитализирован во время праздника Симхат Тора с сотрясением мозга. Сейчас он находится в реанимации. Новосибирские евреи искренне переживают за его здоровье.
10 октября 2023, 08:03
Умерла известная актриса Ирина Мирошниченко: фильмы, причина смерти
Умерла актриса Ирина Мирошниченко, народная артистка РСФСР: в каких фильмах она снималась, семейная жизнь актрисы и что стало причиной ее смерти.
4 августа 2023, 03:59
2022
Госпитализированы: что известно о состоянии бригады скорой после ДТП в Новосибирске
Медики, попавшие в аварию по вине пьяного водителя, госпитализированы с различными травмами. Полиция решает вопрос о привлечении виновника ДТП к ответственности
30 октября 2022, 05:47

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