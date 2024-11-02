Госпитализация

14 человек ошпарило кипятком во время коммунальной аварии в Новосибирске

В коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска пострадало 14 человек, из которых несколько госпитализировали в ожоговый центр. Об этом сообщили в региональном Минздраве.