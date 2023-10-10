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Главный раввин России находится в реанимации

В еврейской общине Новосибирска рассказали о здоровье Берл Лазара

10 октября 2023, 08:03
Фото: Kremlin.ru
Главный раввин России находится в реанимации
7 октября главный раввин России Берл Лазар был госпитализирован во время праздника Симхат Тора с сотрясением мозга. Сейчас он находится в реанимации. Новосибирские евреи искренне переживают за его здоровье.

Как рассказали в еврейской общине Новосибирска, сейчас состояние раввина стабильное. Тем не менее, молитвы продолжаются.

«Постоянно переживаем за его здоровье и молимся. Сейчас многое должно отойти на второй план, когда человек болен», — заявил в разговоре с корреспондентом Atas.info председатель общины Сендар Круглов.
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Также глава общины заметил, что Берл Лазар мог оступиться во время праздника, так как рядом было много людей. «Но это не главное», — подчеркнул он.

Иудейский праздник Симхат Тора (радость Торы) в этом году праздновался 7 октября. Он символизирует завершение годового цикла изучения Торы и переход к новому. Служба в синагоге обычно сопровождается танцами и ликованием, которыми евреи выражают любовь к Творцу.

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