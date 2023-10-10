В еврейской общине Новосибирска рассказали о здоровье Берл Лазара

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Как рассказали в еврейской общине Новосибирска, сейчас состояние раввина стабильное. Тем не менее, молитвы продолжаются.
«Постоянно переживаем за его здоровье и молимся. Сейчас многое должно отойти на второй план, когда человек болен», — заявил в разговоре с корреспондентом Atas.info председатель общины Сендар Круглов.
Также глава общины заметил, что Берл Лазар мог оступиться во время праздника, так как рядом было много людей. «Но это не главное», — подчеркнул он.
Иудейский праздник Симхат Тора (радость Торы) в этом году праздновался 7 октября. Он символизирует завершение годового цикла изучения Торы и переход к новому. Служба в синагоге обычно сопровождается танцами и ликованием, которыми евреи выражают любовь к Творцу.