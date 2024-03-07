Самолет МЧС с обогревателями вылетел из Новосибирской области в Тыву

В одном из зданий котельной тепловой электростанции в среду произошел взрыв угольной пыли в помещении, где хранилось топливо. В результате возник пожар, в котором пострадали 23 человека, 15 из них были доставлены в больницу, шестеро находятся в тяжелом состоянии. МЧС направило специальное оборудование для восстановления системы теплоснабжения.