Самолет МЧС с обогревателями вылетел из Новосибирской области в Тыву

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Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России, оборудованный дополнительными устройствами для нагрева, отправился из Новосибирской области в Тыву. В этом регионе произошел несчастный случай на Шагонарской тепловой электростанции.
В одном из зданий котельной тепловой электростанции в среду произошел взрыв угольной пыли в помещении, где хранилось топливо. В результате возник пожар, в котором пострадали 23 человека, 15 из них были доставлены в больницу, шестеро находятся в тяжелом состоянии. МЧС направило специальное оборудование для восстановления системы теплоснабжения.
«Спецборт МЧС России вылетел из Новосибирской области в Кызыл. На борту самолета Ан-74 МЧС России — дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Помощь предназначена для жителей Тывы, оставшихся без тепла из-за пожара на ТЭЦ».
Уточняется, что все оборудование будет использовано для обогрева важных объектов социальной инфраструктуры, многоквартирных домов и внутренних систем отопления.
Отметим, что Киз-за взрыва возбуждены уголовные дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов.