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Жуткий пожар произошел в ТЭЦ

Самолет МЧС с обогревателями вылетел из Новосибирской области в Тыву

7 марта 2024, 02:36
Фото: правительство Тывы/ГУ МЧС
Жуткий пожар произошел в ТЭЦ
В связи со взрывом на Шагонарской ТЭЦ, где пострадали 23 человека, МЧС России отправил самолет из Новосибирской области с дополнительными обогревателями в Тыву.

Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России, оборудованный дополнительными устройствами для нагрева, отправился из Новосибирской области в Тыву. В этом регионе произошел несчастный случай на Шагонарской тепловой электростанции.

В одном из зданий котельной тепловой электростанции в среду произошел взрыв угольной пыли в помещении, где хранилось топливо. В результате возник пожар, в котором пострадали 23 человека, 15 из них были доставлены в больницу, шестеро находятся в тяжелом состоянии. МЧС направило специальное оборудование для восстановления системы теплоснабжения.

«Спецборт МЧС России вылетел из Новосибирской области в Кызыл. На борту самолета Ан-74 МЧС России — дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Помощь предназначена для жителей Тывы, оставшихся без тепла из-за пожара на ТЭЦ».
Видео: ГУ МЧС
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Уточняется, что все оборудование будет использовано для обогрева важных объектов социальной инфраструктуры, многоквартирных домов и внутренних систем отопления.

Отметим, что Киз-за взрыва возбуждены уголовные дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов.

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