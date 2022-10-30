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Госпитализированы: что известно о состоянии бригады скорой после ДТП в Новосибирске

Сегодня, 05:47
Фото: 1MI
После ДТП медикам потребовалась помощь коллег
Медики, попавшие в аварию по вине пьяного водителя, госпитализированы с различными травмами. Полиция решает вопрос о привлечении виновника ДТП к ответственности

Как минимум трое медиков из бригады скорой помощи, попавшей в ДТП рано утром 30 октября, госпитализированы в 34-ю и областную больницы. Они находятся в обычных палатах, решается вопрос о необходимости операций, сообщил Atas.info источник в медицинских кругах. В Кировской подстанции, к которой приписана бригада скорой, информацию о состоянии коллег комментировать отказались.

Серьезное ДТП произошло на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе в 04:22.  Нетрезвый водитель за рулем автомобиля Toyota Fielder проехал на красный сигнал светофора и врезался в бок машине скорой помощи, которая пересекала перекресток на разрешающий сигнал светофора.

В результате пострадали 6 человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля.

Аварии с участием машин скорой помощи в Новосибирске не редкость. Так, днем 24 октября ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Никитина. Водитель легковушки не уступил дорогу медикам. 14 сентября карету скорой помощи протаранил таксист на Красном проспекте.

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#Артем Шершнев#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Скорая помощь#Госпитализация
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