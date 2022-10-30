Как минимум трое медиков из бригады скорой помощи, попавшей в ДТП рано утром 30 октября, госпитализированы в 34-ю и областную больницы. Они находятся в обычных палатах, решается вопрос о необходимости операций, сообщил Atas.info источник в медицинских кругах. В Кировской подстанции, к которой приписана бригада скорой, информацию о состоянии коллег комментировать отказались.