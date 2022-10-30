Как минимум трое медиков из бригады скорой помощи, попавшей в ДТП рано утром 30 октября, госпитализированы в 34-ю и областную больницы. Они находятся в обычных палатах, решается вопрос о необходимости операций, сообщил Atas.info источник в медицинских кругах. В Кировской подстанции, к которой приписана бригада скорой, информацию о состоянии коллег комментировать отказались.
Серьезное ДТП произошло на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе в 04:22. Нетрезвый водитель за рулем автомобиля Toyota Fielder проехал на красный сигнал светофора и врезался в бок машине скорой помощи, которая пересекала перекресток на разрешающий сигнал светофора.
В результате пострадали 6 человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля.
Аварии с участием машин скорой помощи в Новосибирске не редкость. Так, днем 24 октября ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Никитина. Водитель легковушки не уступил дорогу медикам. 14 сентября карету скорой помощи протаранил таксист на Красном проспекте.