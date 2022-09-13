Потеряла сознание: врачи чудом спасли жизнь пассажирке рейса Новосибирск – Камчатка

Во время полета женщине стало плохо, и она потеряла сознание. Тогда экипаж попросил помощи врачей из салона. В самолете летели в командировку медики вместе с ректором университета. Они и помогли привести в чувства пассажирку.
Врачи стабилизировали состояние женщины, и через время она пришла в себя. Благодаря оперативной помощи, воздушному судну не пришлось делать экстренную посадку. В итоге на Камчатке пассажирка самостоятельно покинула самолет.
Напомним, ранее 60 человек не могли вылететь из Омска в Новосибирск 9 часов.