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Потеряла сознание: врачи чудом спасли жизнь пассажирке рейса Новосибирск – Камчатка

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI

Врачи спасли жизнь пассажирке, летевшей на рейсе Новосибирск – Камчатка

На борту самолета, летевшего из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, стало плохо женщине. Однако в самолете оказались медики, которые спасли жизнь пассажирке, о чем рассказали в пресс-службе СПбГПМУ.

Во время полета женщине стало плохо, и она потеряла сознание. Тогда экипаж попросил помощи врачей из салона. В самолете летели в командировку медики вместе с ректором университета. Они и помогли привести в чувства пассажирку.

Врачи стабилизировали состояние женщины, и через время она пришла в себя. Благодаря оперативной помощи, воздушному судну не пришлось делать экстренную посадку. В итоге на Камчатке пассажирка самостоятельно покинула самолет.  

Напомним, ранее 60 человек не могли вылететь из Омска в Новосибирск 9 часов. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Камчатка#2022
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