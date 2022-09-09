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60 человек не могли вылететь из Омска в Новосибирск 9 часов

Сегодня, 08:36
Фото: 1MI

Задержанный рейс отправили из Омска в Новосибирск с 9-часовым опозданием

В четверг, 8 сентября в Омске задержался рейс, который должен был прибыть в Новосибирск. Пассажиры сидели в зале ожидание девять часов и только вечером смогли уехать домой.

Самолет авиакомпании S7 планировал вылететь в 10:30. Однако технические причины мешали полету. Рейс отправили лишь спустя 9 часов – в 19:30.

На борту были зарегистрированы 60 пассажиров. Теперь инцидентом с задержкой самолета заинтересовалась транспортная прокуратура.

Напомним, новосибирская авиакомпания S7 Airlines выплатит 30 тысяч рублей штрафа из-за того, что во время задержки рейсов в туман пассажиров не покормили. Самолеты должны были вылететь из Новосибирска в Барнаул, но рейсы отменились из-за сильного тумана.

#Эмилия Каплунская#Омск#Транспорт#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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