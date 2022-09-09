60 человек не могли вылететь из Омска в Новосибирск 9 часов

Напомним, новосибирская авиакомпания S7 Airlines выплатит 30 тысяч рублей штрафа из-за того, что во время задержки рейсов в туман пассажиров не покормили. Самолеты должны были вылететь из Новосибирска в Барнаул, но рейсы отменились из-за сильного тумана.