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Пострадали дети

Мать с тремя детьми отравились угарным газом в Новосибирской области

26 декабря 2023, 05:51
Фото: 1MI
Пострадали дети
В Барабинске Новосибирской области женщина и трое детей пострадали от отравления угарным газом, о чем сообщили в ГУ МЧС по НСО.

Инцидент произошел 25 декабря. Один из детей был доставлен в больницу в серьезном состоянии, а остальные получили незначительные повреждения.

По первой информации, происшествие произошло из-за того, что задвижка дымоходной трубы была закрыта преждевременно.

При такой ситуации, если уголь еще не полностью сгорел, в задвижка уже закрыта, возникает опасный уровень угарного газа. Чтобы избежать подобных случаев, необходимо постоянно проверять работоспособность печного оборудования и системы вытяжки.

Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в доме в Новосибирской области
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#МЧС#Эмилия Губарева#Госпитализация#Угарный газ
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