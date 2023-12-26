Мать с тремя детьми отравились угарным газом в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Инцидент произошел 25 декабря. Один из детей был доставлен в больницу в серьезном состоянии, а остальные получили незначительные повреждения.
По первой информации, происшествие произошло из-за того, что задвижка дымоходной трубы была закрыта преждевременно.
При такой ситуации, если уголь еще не полностью сгорел, в задвижка уже закрыта, возникает опасный уровень угарного газа. Чтобы избежать подобных случаев, необходимо постоянно проверять работоспособность печного оборудования и системы вытяжки.