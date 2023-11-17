Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в доме в Новосибирской области

При обнаружении задымления в помещении или неправильной работы печи необходимо сразу же обратиться за помощью к специалистам. Важно также предусмотреть систему автоматического пожаротушения или датчики дыма в помещении. В случае возникновения пожара нужно немедленно вызвать пожарную службу и покинуть помещение.