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Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в доме в Новосибирской области

Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в доме в Новосибирской области

17 ноября 2023, 05:26
Фото: 1MI
Четверо человек отравились угарным газом из-за закрытой заслонки в Новосибирской области, сообщают в МЧС.

Происшествие произошло 15 ноября в Барабинском районе. Хозяин дома растопил печь, подумал, что угли разгорелись и закрыл заслонку. Затем мужчина ушел из дома.

Дома остались дети, жена и сестра сибиряка. Чуть позже они почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь. Медики установили, что плохое самочувствие вызвано отравлением угарным газом.

При обнаружении задымления в помещении или неправильной работы печи необходимо сразу же обратиться за помощью к специалистам. Важно также предусмотреть систему автоматического пожаротушения или датчики дыма в помещении. В случае возникновения пожара нужно немедленно вызвать пожарную службу и покинуть помещение.

В ГУ МЧС напомнили, что важно всегда оставлять печную заслонку приоткрытой, за три часа до сна заканчивать отопительные мероприятия, тщательно следить за состоянием печного оборудования, устранять трещины в кладке, чистить дымоход.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Скорая#МЧС#Эмилия Губарева
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