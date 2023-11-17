Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в доме в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Происшествие произошло 15 ноября в Барабинском районе. Хозяин дома растопил печь, подумал, что угли разгорелись и закрыл заслонку. Затем мужчина ушел из дома.
Дома остались дети, жена и сестра сибиряка. Чуть позже они почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь. Медики установили, что плохое самочувствие вызвано отравлением угарным газом.
При обнаружении задымления в помещении или неправильной работы печи необходимо сразу же обратиться за помощью к специалистам. Важно также предусмотреть систему автоматического пожаротушения или датчики дыма в помещении. В случае возникновения пожара нужно немедленно вызвать пожарную службу и покинуть помещение.
В ГУ МЧС напомнили, что важно всегда оставлять печную заслонку приоткрытой, за три часа до сна заканчивать отопительные мероприятия, тщательно следить за состоянием печного оборудования, устранять трещины в кладке, чистить дымоход.