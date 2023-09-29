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Дети едва не погибли

Дети едва не погибли, отравившись угарным газом в Новосибирской области

29 сентября 2023, 09:26
Фото: 1MI
Дети едва не погибли

В Новосибирской области двое детей отравились угарным газом

Два ребенка в возрасте 10 и 13 лет получили отравление угарным газом из-за неправильной эксплуатации печного отопления в Новосибирской области.

В Тогучинском районе произошел инцидент, в результате которого двое детей, возрастом 10 и 13 лет, пострадали от отравления угарным газом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причиной данного происшествия стало нарушение правил использования печного отопления. Пострадавших детей доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи.

Важно отметить, что пожара на месте события не было. На данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В Новосибирской области двое детей отравились угарным газом при пожаре
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Эмилия Губарева#Тогучин
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