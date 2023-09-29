Дети едва не погибли, отравившись угарным газом в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Тогучинском районе произошел инцидент, в результате которого двое детей, возрастом 10 и 13 лет, пострадали от отравления угарным газом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Причиной данного происшествия стало нарушение правил использования печного отопления. Пострадавших детей доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи.
Важно отметить, что пожара на месте события не было. На данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.