Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что инцидент произошел в городе Тогучин. 11 января в одном из частных домой на двух хозяев отравились шесть человек. Среди ни было двое взрослых и четверо детей: 2017, 2019, 2021, 2022 года рождения.
По предварительной версии, причиной отравления могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления. Вероятно, хозяева рано закрыли заслонку. Пожара в жилом доме не было.
Отравившихся угарным газом госпитализировали в Тогучинскую больницу. Врачи диагностировали легкую и среднюю степень тяжести отравления.
Напомним, ранее в Искитиме угарным газом отравились двое молодых людей. Девушка и парень решили погреться в машине и завели ее. Их тела нашли родственники.