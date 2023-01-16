В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что инцидент произошел в городе Тогучин. 11 января в одном из частных домой на двух хозяев отравились шесть человек. Среди ни было двое взрослых и четверо детей: 2017, 2019, 2021, 2022 года рождения.