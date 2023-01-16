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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Четверо маленьких детей отравились угарным газом под Новосибирском

Сегодня, 05:59
Фото: 1MI
Все живы
В Тогучине Новосибирской области шесть человек отравились угарным газом, в том числе дети: они живы, сообщил глава ГУ МЧС НСО Виктор Орлов на оперативном совещании 16 января.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что инцидент произошел в городе Тогучин. 11 января в одном из частных домой на двух хозяев отравились шесть человек. Среди ни было двое взрослых и четверо детей: 2017, 2019, 2021, 2022 года рождения.

По предварительной версии, причиной отравления могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления. Вероятно, хозяева рано закрыли заслонку. Пожара в жилом доме не было.

Отравившихся угарным газом госпитализировали в Тогучинскую больницу. Врачи диагностировали легкую и среднюю степень тяжести отравления.

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Напомним, ранее в Искитиме угарным газом отравились двое молодых людей. Девушка и парень решили погреться в машине и завели ее. Их тела нашли родственники. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирская область#Дети
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