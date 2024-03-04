Две девочки разбились при катании на тюбинге — прокуратура начала проверку

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку в связи с получением детьми травм при катании на плюшках. По предварительной информации, 2 марта 2024 года, на территории города Искитима, дети катались с горки на плюшке и столкнулись с деревом.
В результате этого инцидента две несовершеннолетние девочки (2008 и 2009 года рождения) пострадали и были доставлены в больницу. Одна из них в реанимации.
Искитимская межрайонная прокуратура проведет анализ принятых администрацией города мер по обеспечению безопасности детей, включая возможность несанкционированных катаний с горки.