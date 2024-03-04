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Published Сегодня, 03:30

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Updated Сегодня, 03:32

Девочки получили травмы

Две девочки разбились при катании на тюбинге — прокуратура начала проверку

4 марта 2024, 03:30
Фото: 1MI
Девочки получили травмы

Прокуратура проверит причину травмирования девочек при катании на тюбинге

Две девочки катались на тюбинге и резко врезались в препятствие: они получили травмы. Прокуратура начала проверку.

Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку в связи с получением детьми травм при катании на плюшках. По предварительной информации, 2 марта 2024 года, на территории города Искитима, дети катались с горки на плюшке и столкнулись с деревом.

В результате этого инцидента две несовершеннолетние девочки (2008 и 2009 года рождения) пострадали и были доставлены в больницу. Одна из них в реанимации.

Искитимская межрайонная прокуратура проведет анализ принятых администрацией города мер по обеспечению безопасности детей, включая возможность несанкционированных катаний с горки.

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