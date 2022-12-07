Ребенок в больнице: в Бердске машина сбила школьника на тюбинге

Инцидент произошел седьмого декабря в Бердске. Водитель “Тойоты”, двигавшийся по улице Лунная, наехал на мальчика, скатывающегося на “ватрушке” (тюбинге- Ред.) с близлежащей снежной горки.
В результате аварии юный бердчанин получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован в ближайшее медицинской учреждение.
ГИБДД Новосибирской области напоминает, о правилах, обеспечивающих безопасности при катании на санках и тюбингах. Кататься рекомендуется только в строго отведенном для этого месте, перед спуском с горки положено проверять, что на пути нет людей, различных препятствий и что горка не пересекается с проезжей частью дороги.
Отдельно оговаривается, что дети не должны кататься в одиночку - взрослые обязаны присматривать за ними.
Ранее Atas.info сообщал о массовом ДТП с участием шести автомобилей.