Ребенок в больнице: в Бердске машина сбила школьника на тюбинге

ГИБДД Новосибирской области напоминает, о правилах, обеспечивающих безопасности при катании на санках и тюбингах. Кататься рекомендуется только в строго отведенном для этого месте, перед спуском с горки положено проверять, что на пути нет людей, различных препятствий и что горка не пересекается с проезжей частью дороги.