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Ребенок в больнице: в Бердске машина сбила школьника на тюбинге

Сегодня, 14:24
Фото: Телеграм-канал "Госавтоинспекция Новосибирской области"
Кадры аварии

В Бердске иномарка сбила 7-летнего мальчика на тюбинге

Telegram-канал “Госавтоинспекция Новосибирской области” сообщает о ДТП, в результате которого пришлось госпитализировать пострадавшего 2015 года рождения

Инцидент произошел седьмого декабря в Бердске. Водитель “Тойоты”, двигавшийся по улице Лунная, наехал на мальчика, скатывающегося на “ватрушке” (тюбинге- Ред.) с близлежащей снежной горки. 

В результате аварии юный бердчанин получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован в ближайшее медицинской учреждение. 

ГИБДД Новосибирской области напоминает, о правилах, обеспечивающих безопасности при катании на санках и тюбингах. Кататься рекомендуется только в строго отведенном для этого месте, перед спуском с горки положено проверять, что на пути нет людей, различных препятствий и что горка не пересекается с проезжей частью дороги.  

Отдельно оговаривается, что дети не должны кататься в одиночку - взрослые обязаны присматривать за ними. 

Ранее Atas.info сообщал о массовом ДТП с участием шести автомобилей.

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#ДТП#Происшествия#Транспорт#Бердск#Новосибирская область#Тюбинг#Ребенок
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