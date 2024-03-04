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Тюбинг

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2024
Школьницы врезались в дерево при катании на тюбинге — одна в реанимации
В Новосибирской области два ребенка врезались в дерево во время катания на «плюшках», получив при этом травмы.
4 марта, 02:35
Разбившуюся на «ватрушке» девочку спас неизвестный житель Новосибирска
14 января, 10:08
2023
В Новосибирске ребенок на тюбинге врезался в автомобиль
8 февраля 2023, 03:28
Новосибирцев предупредили об опасных катаниях на ватрушках в праздники
5 января 2023, 05:40
2022
Ребенок в больнице: в Бердске машина сбила школьника на тюбинге
Telegram-канал “Госавтоинспекция Новосибирской области” сообщает о ДТП, в результате которого пришлось госпитализировать пострадавшего 2015 года рождения
7 декабря 2022, 14:24

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