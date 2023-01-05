Новосибирцев предупредили об опасных катаниях на ватрушках в праздники

По мнению специалиста, тюбинг – самое опасное надувное средство для спуска с горок. На их фоне практичнее и безопаснее даже советские сани.
«Надувные санки опасные из-за быстрого разгона. Ими нельзя управлять и контролировать их путь. Бывает, что при спуске их кружит и заносит – с обычными санями всё не так. После падений с плюшек в больницу попадают на новогодних праздниках десятки взрослых и людей. Обычно у них переломы конечностей и позвоночника, но бывают случаи, когда всё заканчивается трагедией», - рассказала Atas.info врач.
Также специалист отмечает, что во время каникул число травмированных от ватрушек людей увеличивается неспроста. Родители не следят за детьми так, как отдыхают – выпивают.
«В состоянии опьянения они сами лезут на тюбинг и катаются, показывая плохой пример детям. Поэтому праздники – самое опасное время. Кроме того, в нашем регионе нет специализированных горок для подобных развлечений», - поясняет Мезенцева.
Специалисты ГУ МЧС Новосибирской области также предупреждают каждую зиму сибиряков об опасности ватрушек. С их слов, для этой зимней забавы лучше выбирать пологие склоны, без ям и преград. Также нельзя скатываться на тюбингах паровозиком.