Экс-звукорежиссер театра Афанасьева погиб на СВО

17 января 2024 года погиб бывший сотрудник театра под руководством Сергея Афанасьева Павел Воротников. Об этом сообщается в официальном сообществе театра в соцсети «Вконтакте».