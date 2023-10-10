В Новосибирской области похоронят погибшего на СВО бойца Владимира Головина

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В Татарском районе состоится прощание с погибшим участником СВО. Как сообщили на сайте местной администрации, Владимир Головин погиб при исполнении служебного долга на территории Украины.
Когда именно он стал участником спецоперации, при каких обстоятельствах погиб и в каком возрасте, официально не сообщили.
11 октября все желающие смогут прийти и проводить сибиряка в дом культуры в селе Константиновка. Для тех, кому необходимо добраться до места прощания, организован подвоз от мемориального комплекса города Татарска. Автобус будет отправляться в 10.20 часов, чтобы успеть на траурный митинг, который запланирован на 12 часов.