В Новосибирской области похоронят погибшего на СВО бойца Владимира Головина

11 октября все желающие смогут прийти и проводить сибиряка в дом культуры в селе Константиновка. Для тех, кому необходимо добраться до места прощания, организован подвоз от мемориального комплекса города Татарска. Автобус будет отправляться в 10.20 часов, чтобы успеть на траурный митинг, который запланирован на 12 часов.