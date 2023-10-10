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Мужчина погиб на СВО

В Новосибирской области похоронят погибшего на СВО бойца Владимира Головина

10 октября 2023, 03:22
Фото: 1MI
Мужчина погиб на СВО
Прощание с погибшим участником специальной военной операции на Украине, Головиным Владимиром, состоится в Новосибирской области.

В Татарском районе состоится прощание с погибшим участником СВО. Как сообщили на сайте местной администрации, Владимир Головин погиб при исполнении служебного долга на территории Украины.

Когда именно он стал участником спецоперации, при каких обстоятельствах погиб и в каком возрасте, официально не сообщили.

11 октября все желающие смогут прийти и проводить сибиряка в дом культуры в селе Константиновка. Для тех, кому необходимо добраться до места прощания, организован подвоз от мемориального комплекса города Татарска. Автобус будет отправляться в 10.20 часов, чтобы успеть на траурный митинг, который запланирован на 12 часов.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#Прощание#Зона СВО
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