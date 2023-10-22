Уроженец Черепаново Александр Кудрявцев погиб в зоне СВО

Уроженец Черепановского района Новосибирской области Александр Кудрявцев погиб в зоне проведения специальной военной операции 14 октября. Обстоятельства гибели рядового не сообщаются. В 2022 году он демобилизовался со срочной военной службы, а в августе того же года подписал контракт с Министерством обороны.