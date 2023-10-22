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Погибший в прошлом году демобилизовался со срочной службы в армии

Уроженец Черепаново Александр Кудрявцев погиб в зоне СВО

22 октября 2023, 02:10
Фото: 1MI
Погибший в прошлом году демобилизовался со срочной службы в армии
21-летний рядовой Кудрявцев отправился из Новосибирской области в зону боевых действий добровольцем

Уроженец Черепановского района Новосибирской области Александр Кудрявцев погиб в зоне проведения специальной военной операции 14 октября. Обстоятельства гибели рядового не сообщаются. В 2022 году он демобилизовался со срочной военной службы, а в августе того же года подписал контракт с Министерством обороны.

Траурная церемония прощания с Александром Кудрявцевым пройдет в воскресенье, 22 октября, с 10:30 до 12:00 в Искровском СДК, говорится в паблике «Новосибирск скорбит».

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