Уроженец Черепаново Александр Кудрявцев погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
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Updated Сегодня, 02:12
Уроженец Черепановского района Новосибирской области Александр Кудрявцев погиб в зоне проведения специальной военной операции 14 октября. Обстоятельства гибели рядового не сообщаются. В 2022 году он демобилизовался со срочной военной службы, а в августе того же года подписал контракт с Министерством обороны.
Траурная церемония прощания с Александром Кудрявцевым пройдет в воскресенье, 22 октября, с 10:30 до 12:00 в Искровском СДК, говорится в паблике «Новосибирск скорбит».