Боец из Новосибирской области Сергей Кунгурцев погиб на СВО

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В зоне проведения специальной военной операций погиб житель поселка Линёво Новосибирской области Сергей Кунгурцев. Эту информацию опубликовали в группе «Новосибирск скорбит» на платформе ВКонтакте.
В сообщении не уточняется, как именно Сергей Кунгурцев оказался в зоне спецоперации и при каких обстоятельствах погиб.
Прощание с бойцом состоится 23 октября в его родном поселке. Отмечается, что Сергей Кунгурцев был надежным другом и товарищем, честным и справедливым человеком.