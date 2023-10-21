atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

На СВО погиб боец из Новосибирской области Сергей Кунгурцев

Боец из Новосибирской области Сергей Кунгурцев погиб на СВО

21 октября 2023, 09:23
Фото: 1MI

На СВО погиб боец из Новосибирской области Сергей Кунгурцев

Участник спецоперации из Новосибирской области Сергей Кунгурцев погиб; прощание с ним состоится 23 октября.

В зоне проведения специальной военной операций погиб житель поселка Линёво Новосибирской области Сергей Кунгурцев. Эту информацию опубликовали в группе «Новосибирск скорбит» на платформе ВКонтакте.

Фото: «Новосибирск скорбит»/«ВКонтакте»

В сообщении не уточняется, как именно Сергей Кунгурцев оказался в зоне спецоперации и при каких обстоятельствах погиб.

Прощание с бойцом состоится 23 октября в его родном поселке. Отмечается, что Сергей Кунгурцев был надежным другом и товарищем, честным и справедливым человеком.

Опубликованы фото погибших в октябре-2023 бойцов СВО из Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в сентябре 2023Опубликованы фото погибших в зоне СВО бойцов из Новосибирска в 2022–2023 годахГубернатор поддержал создание мемориала погибшим бойцам-героям СВО в НовосибирскеБойцы из Новосибирска спасли из-под обстрела в зоне СВО маленького сыча
#Новосибирск#Новосибирская область#Погибший#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО
Подпишитесь
Короли бензозаправок: называем фамилии владельцев сетей АЗС Новосибирска
Вчера, 03:17
Авиабилеты резко подорожали в Новосибирске
Вчера, 05:58
Сильный шторм со снегом накроет Новосибирскую область на выходных
Вчера, 07:33
На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в Новосибирске в 2024 году
19 октября, 10:55
Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
19 октября, 10:09
«Опасаемся за ребятишек»: в новосибирское село вернулся педофил и детоубийца
Вчера, 07:03