Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
После задержания во время драки подростков ЧВК «Редан» и их оппонентов в московском ТЦ 22 февраля, стало известно, что такие сообщества есть по всей стране, в том числе, в соцсетях. После встреч с полицией в ряде городов, в том числе, в Новосибирске было принято решение закрыть сообщество.
Изначально субкультура «Редан» появилась на основе японских комиксов и аниме манга. Приставка ЧВК добавилась позже и сами редановцы считают, ЧВК — это осквернители субкультуры. Но именно они были зачинщиками массовых сходок в торговых центрах по всей стране в конце февраля.
В Омске такую «сходку» устроили 1 марта на Театральной площади. Правда, самих редановцев там было человек 10, количество их оппонентов, именующих себя оффанами или спортиками было минимум раз в 20 больше. За всем этим наблюдали полицейские с автозаками, приехавшие, чтобы не допустить массовой драки.
Сначала драться никто не собирался, редановцы тусовались в стороне, спортики группировались отдельно. Как прокомментировали происходящее собравшиеся редановцы корреспонденту Gorod55.ru: «Мы просто собраться решили. Нас человек 10. А они нас бить пришли».
Вскоре все отходы с Тетральной площади были перекрыты спортиками. Но редановцы все же нашли способ передислоцироваться в ТРЦ «Континент», перед этим заставив оппонентов поверить, что они выдвинулись в «Мегу». Полицейские с автозаками тоже выдвинулись к ТРЦ «Мега» вслед за толпой молодых людей в спортивных костюмах. И вот уже на видел выше видно, как представитель спортиков бьет редановцев на скамейке, а затем на снегу. А потом разъяренные люди в спортивной одежде, мечутся по ТРЦ в поисках редановцев.
Уже в ТРЦ полиция начала задержание. Задержанные особо не сопротивлялись, вели себя уважительно. Некоторых сразу отпустили после беседы, но несколько человек все же задержали.
В Новосибирске полицейские не допустили столкновений между подростками в ТРЦ «Галерея». Администратор сообщества «Редан» в Новосибирске после бесед с полицией решил закрыть группы в социальных сетях.