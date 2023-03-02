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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Драки между подростками ЧВК «Редан» и спортиками: Омск и Новосибирск

2 марта 2023, 10:26
Фото: видео с телеграм канала gorod55ru
В Омске полиция контролировала собравшихся на "сходку" подростков.

В Новосибирске полицейские не допустили драку подростков ЧВК «Редан» и спортиков

Крупные города потрясла новость о существовании молодежных группировок, которые враждуют между собой. Все началось с драки в московском торговом центре, а продолжилось сходками подростков в Новосибирске, Омске и других крупных городах.

После задержания во время драки подростков ЧВК «Редан» и их оппонентов в московском ТЦ 22 февраля, стало известно, что такие сообщества есть по всей стране, в том числе, в соцсетях. После встреч с полицией в ряде городов, в том числе, в Новосибирске было принято решение закрыть сообщество.

Изначально субкультура «Редан» появилась на основе японских комиксов и аниме манга. Приставка ЧВК добавилась позже и сами редановцы считают, ЧВК — это осквернители субкультуры. Но именно они были зачинщиками массовых сходок в торговых центрах по всей стране в конце февраля.

Встреча подростков ЧВК "Редан" и спортиков в Омске
Видео: видео с телеграм канала @gorod55ru

В Омске такую «сходку» устроили 1 марта на Театральной площади. Правда, самих редановцев там было человек 10, количество их оппонентов, именующих себя оффанами или спортиками было минимум раз в 20 больше. За всем этим наблюдали полицейские с автозаками, приехавшие, чтобы не допустить массовой драки.

В ТРЦ «Галерея Новосибирска» начались задержания подростков из «ЧВК Редан»
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Сначала драться никто не собирался, редановцы тусовались в стороне, спортики группировались отдельно. Как прокомментировали происходящее собравшиеся редановцы корреспонденту Gorod55.ru: «Мы просто собраться решили. Нас человек 10. А они нас бить пришли».

Вскоре все отходы с Тетральной площади были перекрыты спортиками. Но редановцы все же нашли способ передислоцироваться в ТРЦ «Континент», перед этим заставив оппонентов поверить, что они выдвинулись в «Мегу». Полицейские с автозаками тоже выдвинулись к ТРЦ «Мега» вслед за толпой молодых людей в спортивных костюмах. И вот уже на видел выше видно, как представитель спортиков бьет редановцев на скамейке, а затем на снегу. А потом разъяренные люди в спортивной одежде, мечутся по ТРЦ в поисках редановцев.

Уже в ТРЦ полиция начала задержание. Задержанные особо не сопротивлялись, вели себя уважительно. Некоторых сразу отпустили после беседы, но несколько человек все же задержали.

В полиции Новосибирска прокомментировали задержание подростков в ТРЦ "Галерея"
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В Новосибирске полицейские не допустили столкновений между подростками в ТРЦ «Галерея». Администратор сообщества «Редан» в Новосибирске после бесед с полицией решил закрыть группы в социальных сетях.

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