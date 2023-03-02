Вскоре все отходы с Тетральной площади были перекрыты спортиками. Но редановцы все же нашли способ передислоцироваться в ТРЦ «Континент», перед этим заставив оппонентов поверить, что они выдвинулись в «Мегу». Полицейские с автозаками тоже выдвинулись к ТРЦ «Мега» вслед за толпой молодых людей в спортивных костюмах. И вот уже на видел выше видно, как представитель спортиков бьет редановцев на скамейке, а затем на снегу. А потом разъяренные люди в спортивной одежде, мечутся по ТРЦ в поисках редановцев.