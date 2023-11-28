Детский омбудсмен высказалась о случае с девочкой с ВИЧ в больнице Новосибирска

В одной из больниц девочке с ВИЧ не предоставили ни белье, ни еду. Ребенку 10 лет, она учится в начальной школе и ей потребовалось госпитализация из-за проблем с почками. Ответственные за происшедшее в медицинском учреждении объяснили случившееся забывчивостью санитарки.