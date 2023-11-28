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Девочка попала в больницу

Детский омбудсмен высказалась о случае с девочкой с ВИЧ в больнице Новосибирска

28 ноября 2023, 01:33
Фото: Midjourney
Девочка попала в больницу
В Новосибирске официальный представитель по правам детей в регионе, Надежда Болтенко, прокомментировала инцидент, связанный с девочкой, которая имеет положительный статус ВИЧ.

В одной из больниц девочке с ВИЧ не предоставили ни белье, ни еду. Ребенку 10 лет, она учится в начальной школе и ей потребовалось госпитализация из-за проблем с почками. Ответственные за происшедшее в медицинском учреждении объяснили случившееся забывчивостью санитарки.

Болтенко осудила этот случай как проявление безразличия к человеческим страданиям. Она обратилась к матери девочки для подтверждения всех фактов.

«Мама подтвердила все эти факты. Считаю неприемлемым подобное отношение к детям. Буду обсуждать это с руководством медицинского учреждения, почему в больнице так безразлично отнеслись к ребенку», — написала официальный представитель в своем Telegram-канале.
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#Общество#Новосибирск#Дети#Эмилия Губарева#Омбудсмен#Лечение
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