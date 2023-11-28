Детский омбудсмен высказалась о случае с девочкой с ВИЧ в больнице Новосибирска

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
Modified Сегодня, 01:42
Updated Сегодня, 01:42
В одной из больниц девочке с ВИЧ не предоставили ни белье, ни еду. Ребенку 10 лет, она учится в начальной школе и ей потребовалось госпитализация из-за проблем с почками. Ответственные за происшедшее в медицинском учреждении объяснили случившееся забывчивостью санитарки.
Болтенко осудила этот случай как проявление безразличия к человеческим страданиям. Она обратилась к матери девочки для подтверждения всех фактов.
«Мама подтвердила все эти факты. Считаю неприемлемым подобное отношение к детям. Буду обсуждать это с руководством медицинского учреждения, почему в больнице так безразлично отнеслись к ребенку», — написала официальный представитель в своем Telegram-канале.