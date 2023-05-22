В Новосибирске заболеваемость ВИЧ выросла на 20% за 2022 год

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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В прошлом году число инфицированных увеличилось на 20,1% по сравнению с 2021 годом. Всего заразились 3082 человека в регионе.
Специалисты напоминают, что в настоящее время не существует лекарств или прививок, способных полностью излечить от этого заболевания, а единственным способом защиты является здоровый образ жизни. Основными путями заражения ВИЧ-инфекцией являются половой и парентеральный (при совместном немедицинском внутривенном употреблении наркотиков и других психоактивных веществ с зараженным человеком).
Чтобы помочь предотвратить распространение ВИЧ-инфекции, каждый должен знать об этих путях передачи и принимать соответствующие меры предосторожности. Также важно знать, что наличие инфекции можно установить с помощью анализа крови на ВИЧ-инфекцию, который можно сдать бесплатно в любой поликлинике по месту жительства или в Центре СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» по адресу: ул. Ольги Жилиной, 90А.
Ранее сообщалось об увеличении числа зараженных сифилисом в Новосибирской области за последний год.