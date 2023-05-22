В Новосибирске заболеваемость ВИЧ выросла на 20% за 2022 год

Чтобы помочь предотвратить распространение ВИЧ-инфекции, каждый должен знать об этих путях передачи и принимать соответствующие меры предосторожности. Также важно знать, что наличие инфекции можно установить с помощью анализа крови на ВИЧ-инфекцию, который можно сдать бесплатно в любой поликлинике по месту жительства или в Центре СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» по адресу: ул. Ольги Жилиной, 90А.