Застрявший на год в Мозамбике моряк вернулся домой в Новосибирск

За все это время, российское консульство оказывало помощь морякам, предоставляя им еду и воду. И наконец, моряки были эвакуированы и отправлены домой. В интервью РЕН ТВ, Абусагитов выразил свою благодарность консульству и Генеральной прокуратуре за помощь и поддержку.