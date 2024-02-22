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Updated Сегодня, 06:28

Моряки теперь дома

Застрявший на год в Мозамбике моряк вернулся домой в Новосибирск

22 февраля 2024, 06:26
Фото: Генпрокуратура РФ
Моряки теперь дома
Моряк Виктор Абусагитов, застрявший на год в Мозамбике, вернулся домой в Новосибирск благодаря помощи российского консульства и Генеральной прокуратуры РФ.

В Новосибирск вернулся моряк Виктор Абусагитов, который провел 13 месяцев в Мозамбике вместе с другим членом экипажа Вениамином Кривицким. Они не могли покинуть рыболовное судно в порту города Мапуту из-за финансовых проблем между компаниями.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, представители обслуживающей траулер компании отказывались оформлять документы для выезда и въезда моряков из Мозамбика, чтобы заставить владельца оплатить расходы на содержание судна. В результате, моряки стали «заложниками» в этом споре.

За все это время, российское консульство оказывало помощь морякам, предоставляя им еду и воду. И наконец, моряки были эвакуированы и отправлены домой. В интервью РЕН ТВ, Абусагитов выразил свою благодарность консульству и Генеральной прокуратуре за помощь и поддержку.

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#Общество#Новосибирск#Аэропорт#Прокуратура#Эмилия Губарева#Пленные
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