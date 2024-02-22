Застрявший на год в Мозамбике моряк вернулся домой в Новосибирск

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В Новосибирск вернулся моряк Виктор Абусагитов, который провел 13 месяцев в Мозамбике вместе с другим членом экипажа Вениамином Кривицким. Они не могли покинуть рыболовное судно в порту города Мапуту из-за финансовых проблем между компаниями.
По данным Генеральной прокуратуры РФ, представители обслуживающей траулер компании отказывались оформлять документы для выезда и въезда моряков из Мозамбика, чтобы заставить владельца оплатить расходы на содержание судна. В результате, моряки стали «заложниками» в этом споре.
За все это время, российское консульство оказывало помощь морякам, предоставляя им еду и воду. И наконец, моряки были эвакуированы и отправлены домой. В интервью РЕН ТВ, Абусагитов выразил свою благодарность консульству и Генеральной прокуратуре за помощь и поддержку.