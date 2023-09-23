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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Комбат «Вега» ирассказал о попавших в плен бойцах

Новосибирский комбат «Веги» Панферов рассказал о пленных бойцах СВО

23 сентября 2023, 09:03
Фото: Заксобрание НСО
Комбат «Вега» ирассказал о попавших в плен бойцах
Командир батальона «Вега» из Новосибирска Андрей Панферов рассказал о попавших в плен бойцах на СВО. Стало известно, кто занимается их освобождением.

Панферов в беседе с Сиб.фм объяснил, что переговоры о возвращении пленных военных ведут уполномоченный по правам человека и Минобороны. Они подают список и решают вопрос об их освобождении.

Есть ли среди пленных бойцы из нашего региона комбат затруднился ответить. Но он этого не исключил.

С его слов, в плен попадают не только раненые на поле боя солдаты, но и те, кто случайно столкнулся с противником во время разведки. Например, если покинули лагерь без указаний, чтобы позвонить родным.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#СВО#Пленные
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