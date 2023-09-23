Новосибирский комбат «Веги» Панферов рассказал о пленных бойцах СВО

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Панферов в беседе с Сиб.фм объяснил, что переговоры о возвращении пленных военных ведут уполномоченный по правам человека и Минобороны. Они подают список и решают вопрос об их освобождении.
Есть ли среди пленных бойцы из нашего региона комбат затруднился ответить. Но он этого не исключил.
С его слов, в плен попадают не только раненые на поле боя солдаты, но и те, кто случайно столкнулся с противником во время разведки. Например, если покинули лагерь без указаний, чтобы позвонить родным.