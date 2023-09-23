В Бердске простятся с погибшим в зоне СВО контрактником Максимом Почтарем

Максим родился в Бердске 27 июля 1990 года, учился в школе №12, работал. В зону СВО уехал в качестве военнослужащего, заключившего 10 марта 2023 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Максима не стало 17 сентября — он погиб в зоне проведения спецоперации.