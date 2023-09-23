В Бердске простятся с погибшим в зоне СВО контрактником Максимом Почтарем

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Максим родился в Бердске 27 июля 1990 года, учился в школе №12, работал. В зону СВО уехал в качестве военнослужащего, заключившего 10 марта 2023 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Максима не стало 17 сентября — он погиб в зоне проведения спецоперации.
Прощание с погибшим будет проходить завтра 24 сентября с 12:00 до 13:00 в кафедральном соборе Преображения Господня по адресу: ул. М. Горького, 44.
Военнослужащий из Новосибирской области с позывным Змея погиб в зоне СВО.