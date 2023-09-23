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Свеча в память о пигибших.

В Бердске простятся с погибшим в зоне СВО контрактником Максимом Почтарем

23 сентября 2023, 03:57
Фото: 1MI
Свеча в память о пигибших.
Максим Почтарь из Бердска погиб 17 сентября 2023 года в зоне проведения спецоперации.

Максим родился в Бердске 27 июля 1990 года, учился в школе №12, работал. В зону СВО уехал в качестве военнослужащего, заключившего 10 марта 2023 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Максима не стало 17 сентября — он погиб в зоне проведения спецоперации.

Прощание с погибшим будет проходить завтра 24 сентября с 12:00 до 13:00 в кафедральном соборе Преображения Господня по адресу: ул. М. Горького, 44.

На СВО погиб боец с позывным Змея из Новосибирской области
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Военнослужащий из Новосибирской области с позывным Змея погиб в зоне СВО.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#СВО#Ольга Храмушкина
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