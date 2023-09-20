В Новосибирске глава комитета солдатских матерей назвала жалобы бойцов СВО

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Первые жалобы поступили в ноябре прошлого года. Солдаты, участвовавшие в специальной операции, говорили о нехватке одежды и отсутствии нужного лечения.
По информации издания Сиб.фм, летом 2023 года жалобы связывались с отпусками. «Есть те, кто уже более года не был в отпусках. В одном из подразделений есть более удачливые: некоторые успевают сходить в отпуск дважды, а другие до сих пор не были», — отметила глава комитета.
Каждый боец имеет право на отпуск раз в полгода. По словам Головиной, если это право ущемляется, нужно обращаться в военную прокуратуру. Также поступает много жалоб на Новосибирский военный госпиталь. Участники специальной операции с тяжелыми ранениями не могут получить военно-врачебную комиссию.
«Вчера звонил мужчина, у него глаукома на обоих глазах. Практически ничего не видит, но его все равно отправляют обратно», — поделилась глава комитета.
Главная задача любого госпиталя — определить категорию годности, если у человека есть серьезное заболевание. Именно на основании этой категории мобилизованный боец пишет заявление об увольнении.
Также председатель комитета получает обращения прямо из зоны специальной операции — от 10 до 15 звонков в месяц. Все проблемы решаются через военную прокуратуру.