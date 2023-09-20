В Новосибирске глава комитета солдатских матерей назвала жалобы бойцов СВО

Каждый боец имеет право на отпуск раз в полгода. По словам Головиной, если это право ущемляется, нужно обращаться в военную прокуратуру. Также поступает много жалоб на Новосибирский военный госпиталь. Участники специальной операции с тяжелыми ранениями не могут получить военно-врачебную комиссию.