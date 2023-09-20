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Часть из бойцов не могут уйти в отпуск

В Новосибирске глава комитета солдатских матерей назвала жалобы бойцов СВО

20 сентября 2023, 08:37
Фото: 1MI
Часть из бойцов не могут уйти в отпуск
Глава комитета солдатских матерей Новосибирской области Ольга Головина сообщила о жалобах мобилизованных бойцов на нехватку обмундирования, отсутствие медикаментозного лечения, ограничение права на отпуск и проблемы военного госпиталя.

Первые жалобы поступили в ноябре прошлого года. Солдаты, участвовавшие в специальной операции, говорили о нехватке одежды и отсутствии нужного лечения.

По информации издания Сиб.фм, летом 2023 года жалобы связывались с отпусками. «Есть те, кто уже более года не был в отпусках. В одном из подразделений есть более удачливые: некоторые успевают сходить в отпуск дважды, а другие до сих пор не были», — отметила глава комитета.

Каждый боец имеет право на отпуск раз в полгода. По словам Головиной, если это право ущемляется, нужно обращаться в военную прокуратуру. Также поступает много жалоб на Новосибирский военный госпиталь. Участники специальной операции с тяжелыми ранениями не могут получить военно-врачебную комиссию.

«Вчера звонил мужчина, у него глаукома на обоих глазах. Практически ничего не видит, но его все равно отправляют обратно», — поделилась глава комитета.

Главная задача любого госпиталя — определить категорию годности, если у человека есть серьезное заболевание. Именно на основании этой категории мобилизованный боец пишет заявление об увольнении.

Также председатель комитета получает обращения прямо из зоны специальной операции — от 10 до 15 звонков в месяц. Все проблемы решаются через военную прокуратуру.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#СВО#Эмилия Губарева#Жалобы#Мобилизованные
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