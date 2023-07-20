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Мобилизованного матроса из Новосибирска осудили за побег из воинского эшелона

20 июля 2023, 09:18
Фото: 1MI
Срок за побег из воинского эшелона домой получил новосибирец
Мобилизованный военнослужащий из Новосибирска получил пятилетний срок за побег из воинского эшелона, чтобы разобраться с причинами неполучения зарплаты.

В ноябре 2022 года мобилизованный матрос решил самостоятельно покинуть воинский эшелон и вернуться в Новосибирск, где живет его семья. Однако за этот побег его приговорили к наказанию, сообщил Новосибирский гарнизонный военный суд на сайте.

По данным следствия, старший матрос убежал из состава воинского эшелона, так как хотел выяснить причину неполучения своей зарплаты. Он провел всю зиму в Новосибирске.

После запроса суда, 1 марта 2023 года он явился в городскую военную комендатуру. Его признали виновным по части 5 статьи 337 УК России (невыполнение служебных обязанностей без уважительных причин в период мобилизации продолжительностью более одного месяца).

Суд вынес приговор — пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. В случае желания осужденный может обжаловать это решение.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Суд#Побег#Зарплата
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