Мобилизованного матроса из Новосибирска осудили за побег из воинского эшелона

В ноябре 2022 года мобилизованный матрос решил самостоятельно покинуть воинский эшелон и вернуться в Новосибирск, где живет его семья. Однако за этот побег его приговорили к наказанию, сообщил Новосибирский гарнизонный военный суд на сайте.