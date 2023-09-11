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Андрей Панферов выразил мнение о замене мобилизованных

«Получится органично»: Андрей Панферов высказался о замене мобилизованных

11 сентября 2023, 12:26
Фото: Личная страница Андрея Панферова «ВКонтакте»
Андрей Панферов выразил мнение о замене мобилизованных
Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов высказался о возможности замены мобилизованных граждан на военнослужащих по контракту. По его мнению, сейчас это является наиболее предпочтительным.

«Замена контрактниками мобилизованных граждан — наиболее предпочтительный вариант. У них есть свежая подготовка и их обучали военным действиям. Получится органично», — рассказал Андрей Панферов «МК-Новосибирск».

Как считает комбат «Веги», мобилизованные граждане уже выполнили свою задачу. Порядок подготовки контрактников в тренировочных лагерях уже отработан. К тому же, многие россияне желают служить именно по контракту.

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#Новосибирск#Андрей Панферов#Частичная мобилизация#СВО#Панферов#Зона СВО#Александр Ляхов
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