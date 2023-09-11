«Получится органично»: Андрей Панферов высказался о замене мобилизованных

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
«Замена контрактниками мобилизованных граждан — наиболее предпочтительный вариант. У них есть свежая подготовка и их обучали военным действиям. Получится органично», — рассказал Андрей Панферов «МК-Новосибирск».
Как считает комбат «Веги», мобилизованные граждане уже выполнили свою задачу. Порядок подготовки контрактников в тренировочных лагерях уже отработан. К тому же, многие россияне желают служить именно по контракту.