Вице-спикер Заксобрания НСО Панферов отправился на СВО во главе батальона «Вега»

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Как стало известно, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов уехал в зону проведения специальной военной операции.
Отправился он туда во главе замыкающей группы отряда, пишет ТАСС. Стоит отметить, что Панферов является главой батальона «Вега». Это сформированный в Новосибирске добровольческий батальон, в котором большинство солдат имеют военный опыт.
А в зону боевых действий он взял с собой сына, который прошел военную подготовку. Также немаловажно, что Андрей Панфёров ранее принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Закавказье и Нагорном Карабахе.
Напомним, что ранее вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко отбыл добровольцем в зону действия СВО. Также чиновник из Краснообска Юрий Ертов отправится на СВО в составе элитного подразделения «Вега».