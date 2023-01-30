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Published Сегодня, 09:24

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Вице-спикер Заксобрания НСО Панферов отправился на СВО во главе батальона «Вега»

30 января 2023, 09:24
Фото: Законодательное собрание Новосибирской области
Отправился на СВО Панферов вместе с сыном
На СВО отправился вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов, который возглавляет добровольческий батальон «Вега».

Как стало известно, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов уехал в зону проведения специальной военной операции.

Отправился он туда во главе замыкающей группы отряда, пишет ТАСС. Стоит отметить, что Панферов является главой батальона «Вега». Это сформированный в Новосибирске добровольческий батальон, в котором большинство солдат имеют военный опыт.

А в зону боевых действий он взял с собой сына, который прошел военную подготовку. Также немаловажно, что Андрей Панфёров ранее принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Закавказье и Нагорном Карабахе.

Напомним, что ранее вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко отбыл добровольцем в зону действия СВО. Также чиновник из Краснообска Юрий Ертов отправится на СВО в составе элитного подразделения «Вега». 

 

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#Эмилия Губарева#Панферов#Андрей Панферов#Вега#Общество#Новосибирск#Зона СВО
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