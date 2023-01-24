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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Новосибирский депутат отправился добровольцем на СВО

Сегодня, 09:09
Фото: VK-профиль Евгений Яковенко 
Новосибирский депутат Евгений Яковенко отправился на СВО.

Вице-спикер Совета депутатов Евгений Яковенко отправился добровольцем в зону СВО

Вице-спикер Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко отбыл добровольцем в зону действия СВО.

Об отъезде депутата Горсовета со ссылкой на собственные источники сообщили журналисты издания НДН. 

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев подтвердил редакции Aras.info, что Евгений Яковенко с девятого января находится на военной службе по мобилизации и отсутствует в совете депутатов Новосибирска.

Собеседник также отметил, что депутат мобилизовался добровольно.

При этом на период военной службы Евгений Яковенко за собой сохраняет все полномочия. 

Однако подтвердить или опровергнуть отбытие вице-спикера Совета депутатов в зону действия СВО председатель не может. 

Помощница депутата также подтвердила, что он не ведет личный прием и завершил работу в комиссиях. 

«Про отъезд на СВО нам нельзя ничего говорить», — цитируют помощницу депутата корреспонденты VN.ru. 

Вице-спикер заксобрания и по совместительству командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов заявил, что информация о местонахождении Евгения Яковенко является военной тайной и не может быть разглашена. 

«Евгений Станиславович находится на офицерской должности, является заместителем командира подразделения по воспитательной работе. Работает с личным составом», — рассказал Андрей Панферов в беседе с НДН. 

Ранее Atas.info писал, что чиновник из Краснообска под Новосибирском отправится на СВО в составе элитного подразделения «Вега».

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#Депутат#СВО#Отправка#Общество#Новосибирск#Андрей Панферов#Евгений Яковенко
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