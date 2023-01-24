Новосибирский депутат отправился добровольцем на СВО

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Об отъезде депутата Горсовета со ссылкой на собственные источники сообщили журналисты издания НДН.
Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев подтвердил редакции Aras.info, что Евгений Яковенко с девятого января находится на военной службе по мобилизации и отсутствует в совете депутатов Новосибирска.
Собеседник также отметил, что депутат мобилизовался добровольно.
При этом на период военной службы Евгений Яковенко за собой сохраняет все полномочия.
Однако подтвердить или опровергнуть отбытие вице-спикера Совета депутатов в зону действия СВО председатель не может.
Помощница депутата также подтвердила, что он не ведет личный прием и завершил работу в комиссиях.
«Про отъезд на СВО нам нельзя ничего говорить», — цитируют помощницу депутата корреспонденты VN.ru.
Вице-спикер заксобрания и по совместительству командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов заявил, что информация о местонахождении Евгения Яковенко является военной тайной и не может быть разглашена.
«Евгений Станиславович находится на офицерской должности, является заместителем командира подразделения по воспитательной работе. Работает с личным составом», — рассказал Андрей Панферов в беседе с НДН.
Ранее Atas.info писал, что чиновник из Краснообска под Новосибирском отправится на СВО в составе элитного подразделения «Вега».