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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Панферов поддержал отмену выборов мэра

Сегодня, 06:15
Фото: atas.info
Назначение сити-менеджеров - общефедеральный тренд

Отмену выборов мэра Новосибирка поддержал команидир батальона "Вега" Андрей Панферов

Влиятельный единоросс и командир элитного подразделения добровольцев "Вега" Андрей Панферов заявил, что в Новосибирске пора перейти к конкурсному назначению главы города. Выбранный мэр, считает Панферов, не справляется с обязанностями

Заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что в Новосибирске необходимо отказаться от прямых выборов главы муниципалитета. Депутат возглавляет добровольческий батальон "Вега", часть бойцов которого уже отправилась в зону проведения спецоперации. Как сообщает Панферов, в ходе формирования подразделения и "паспортизации" семей добровольцев на территории Новосибирска были выявлены многочисленные проблемы в ходе взаимодействия с различными ведомствами. В то время, как в районах области этот процесс прошел без проблем.

"Дело не только в этом. Посмотрите, что происходит в коммунальном хозяйстве города, как убирают снег с улиц, ремонтируют дороги и так далее. Я ежедневно слышу жалобы новосибирцев на проблемы, которые непосредственно должна решать мэрия. Но с каждым годом ситуация становится только хуже", - прокомментировал свою позицию Андрей Панферов.

По мнению вице-спикера Заксобрания, переход к назначению главы муниципалитета на конкурсной основе усилит взаимодействие мэра областного центра и губернатора. Кроме того, Панферов ссылается на общефедеральный тренд по отмене прямых выборов мэров, что, подчеркивает депутат, позволило повысить эффективность управления регионами.

Ранее губернатор Новосибирской Андрей Травников заявил, что не видит препятствий для отмены выборов мэра областного центра. "Считаю, что в этом нет ничего особенного", - сказал глава региона.

Выборы мэра Новосибирска намечены на 2024 год. С 2014 года этот пост занимает коммунист Анатолий Локоть.

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