Заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что в Новосибирске необходимо отказаться от прямых выборов главы муниципалитета. Депутат возглавляет добровольческий батальон "Вега", часть бойцов которого уже отправилась в зону проведения спецоперации. Как сообщает Панферов, в ходе формирования подразделения и "паспортизации" семей добровольцев на территории Новосибирска были выявлены многочисленные проблемы в ходе взаимодействия с различными ведомствами. В то время, как в районах области этот процесс прошел без проблем.