Глава "Клуба регионов" Сергей Старовойтов, находясь в Новосибирске, спрогнозировал скорую отмену прямых выборов мэра. По мнению политолога, их заменит голосование депутатов горсовета за кандидатуру, предложенную конкурсной комиссией. Аналогичную схему приняли в соседнем Томске, отмечает Старовойтов и, по его мнению, эта тенденция общефедерального масштаба, связанная с подготовкой к выборам президента России в 2024 году.