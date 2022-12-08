Глава "Клуба регионов" Сергей Старовойтов, находясь в Новосибирске, спрогнозировал скорую отмену прямых выборов мэра. По мнению политолога, их заменит голосование депутатов горсовета за кандидатуру, предложенную конкурсной комиссией. Аналогичную схему приняли в соседнем Томске, отмечает Старовойтов и, по его мнению, эта тенденция общефедерального масштаба, связанная с подготовкой к выборам президента России в 2024 году.
При этом, пишет Старовойтов в своем телеграм-канале, изменение практики выборов главы муниципалитета не станет чем-то важным и глобальным для горожан – местными выборами интересуются около 20% новосибирцев. Такая явка на избирательных участках была зафиксирована в ходе последнего голосования за кандидатуру градоначальника.
На принятие подобного решения накладываются и выборы губернатора в Новосибирской области в 2023 году, подчеркивает глава "Клуба регионов". Реформа муниципальных выборов позволит исключить конфликты между муниципальной и государственной ветвями власти.
На текущий момент в России осталось только шесть крупных городов, где сохраняются прямые выборы мэра - Хабаровск, Абакан, Новосибирск, Анадырь, Улан-Удэ и Якутске. И эту практику Старовойтов называет "архаичной", которая не вписывается в современные российские политические реалии.