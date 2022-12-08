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Политолог Старовойтов предсказал отмену выборов мэра Новосибирска

Сегодня, 05:05
Фото: atas.info
Прямые выборы глав муниципалитетов сохранились только в шести российских городах

Прямые выборы мэра Новосибирска могут отменить в ближайшее время

Глава "Клуба регионов" Сергей Старовойтов считает, что в скором времени в Новосибирске всенародные выборы мэра будут заменены назначением главы муниципалитета решением городского совета депутатов. Это произойдет не позднее 2024 года

Глава "Клуба регионов" Сергей Старовойтов, находясь в Новосибирске, спрогнозировал скорую отмену прямых выборов мэра. По мнению политолога, их заменит голосование депутатов горсовета за кандидатуру, предложенную конкурсной комиссией. Аналогичную схему приняли в соседнем Томске, отмечает Старовойтов и, по его мнению, эта тенденция общефедерального масштаба, связанная с подготовкой к выборам президента России в 2024 году.

При этом, пишет Старовойтов в своем телеграм-канале, изменение практики выборов главы муниципалитета не станет чем-то важным и глобальным для горожан – местными выборами интересуются около 20% новосибирцев. Такая явка на избирательных участках была зафиксирована в ходе последнего голосования за кандидатуру градоначальника.

На принятие подобного решения накладываются и выборы губернатора в Новосибирской области в 2023 году, подчеркивает глава "Клуба регионов". Реформа муниципальных выборов позволит исключить конфликты между муниципальной и государственной ветвями власти.

На текущий момент в России осталось только шесть крупных городов, где сохраняются прямые выборы мэра - Хабаровск, Абакан, Новосибирск, Анадырь, Улан-Удэ и Якутске. И эту практику Старовойтов называет "архаичной", которая не вписывается в современные российские политические реалии.

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#Политика#Новосибирск#Выборы#Мэр#Отмена
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