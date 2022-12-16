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Андрей Травников принял решение относительно участия в выборах губернатора 2023

Сегодня, 05:45
Фото: Страница "Новосибирская область" "ВКонтакте"
Андрей Травников голосует на выборах Госдумы РФ
Губернатор Андрей Травников на итоговой пресс-конференции 16 декабря 2022 заявил, что принял для себя решение относительно участия в выборах главы Новосибирской области 2023 года, но «не озвучит его сегодня». Губернатор считает, что чем позже начнется предвыборная политическая суета - тем лучше.

«Я решение принял, но его не озвучу. Лишняя политическая суета в настоящий период ни к чему. И чем позднее она начнется – тем лучше для работы. Ярких компаний [избирательных компаний] в регионе не было несколько лет и многие «рвутся в бой», - ответил глава региона Андрей Травников, на вопрос – определился ли он с участием в выборах губернатора Новосибирской области 2023 года. «Я сознательно этот момент оттягиваю. Лучше сегодня заниматься помощью военным, помощью жителям Донбасса, развитие региона и не отвлекаться на политическую суету. Поэтому я не озвучиваю решение до поры, до времени», - считает Травников.

Ранее, в 2022 году журналисты неоднократно задавали Андрею Травникову вопрос о планах его участия в выборах губернатора Новосибирской области 2023 года. И каждый раз губернатор оценивал этот вопрос, как преждевременный. Смысл ответов Травникова сводился к тому, что он не собирается заранее поднимать предвыборный ажиотаж, а намерен сосредоточиться на вопросах хозяйственной повестки дня в регионе.

«Ни один современный, нормальный, серьёзный политик и руководитель не стремится как можно раньше включиться в избирательную кампанию. Особенно в сегодняшний период, когда дел выше головы», — ответил Андрей Травников журналистам Сибфм.групп в интервью, опубликованном в последних числах ноября.

Новосибирские политические эксперты отмечают, что у Травникова нет необходимости форсировать подготовку к выборам, благодаря стабильности в регионе в социальном, экономическом, и политическом смыслах. Глава региона, имеет возможность максимально держать паузу вплоть до начала «горячей фазы» выборов, которая стартует с момента их объявления весной 2023. 

Губернатор Травников на открытии памятной стелы в Новосибирске 3 ноября 2022
Фото: ТГ-канал мэрии Новосибирска

При этом Травников уже подчеркивал, что не планирует переезда в Москву. А недавнее назначение министром региональной политики уроженца Алтайского края Андрея Клюзова ранее уже отвечавшего за масштабные избирательные кампании, был расценен местными наблюдателями, как усиление команды за год до выборов.

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Напомним, что на своих первых губернаторских выборах 9 сентября 2018  Андрей Травников победил в первом туре, набрав 64,52% голосов. (Это 405,7 тыс. избирателей).

Его соперниками были депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев (17,35%), Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов (11,73%). И 3,39% голосов набрал Георгий Михайлов, кандидат от «Народного альянса». Явка на выборах была невысокой 28,9% от числа жителей области - данные ЦИК России.

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