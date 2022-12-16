«Я решение принял, но его не озвучу. Лишняя политическая суета в настоящий период ни к чему. И чем позднее она начнется – тем лучше для работы. Ярких компаний [избирательных компаний] в регионе не было несколько лет и многие «рвутся в бой», - ответил глава региона Андрей Травников, на вопрос – определился ли он с участием в выборах губернатора Новосибирской области 2023 года. «Я сознательно этот момент оттягиваю. Лучше сегодня заниматься помощью военным, помощью жителям Донбасса, развитие региона и не отвлекаться на политическую суету. Поэтому я не озвучиваю решение до поры, до времени», - считает Травников.