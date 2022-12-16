«Я решение принял, но его не озвучу. Лишняя политическая суета в настоящий период ни к чему. И чем позднее она начнется – тем лучше для работы. Ярких компаний [избирательных компаний] в регионе не было несколько лет и многие «рвутся в бой», - ответил глава региона Андрей Травников, на вопрос – определился ли он с участием в выборах губернатора Новосибирской области 2023 года. «Я сознательно этот момент оттягиваю. Лучше сегодня заниматься помощью военным, помощью жителям Донбасса, развитие региона и не отвлекаться на политическую суету. Поэтому я не озвучиваю решение до поры, до времени», - считает Травников.
Ранее, в 2022 году журналисты неоднократно задавали Андрею Травникову вопрос о планах его участия в выборах губернатора Новосибирской области 2023 года. И каждый раз губернатор оценивал этот вопрос, как преждевременный. Смысл ответов Травникова сводился к тому, что он не собирается заранее поднимать предвыборный ажиотаж, а намерен сосредоточиться на вопросах хозяйственной повестки дня в регионе.
«Ни один современный, нормальный, серьёзный политик и руководитель не стремится как можно раньше включиться в избирательную кампанию. Особенно в сегодняшний период, когда дел выше головы», — ответил Андрей Травников журналистам Сибфм.групп в интервью, опубликованном в последних числах ноября.
Новосибирские политические эксперты отмечают, что у Травникова нет необходимости форсировать подготовку к выборам, благодаря стабильности в регионе в социальном, экономическом, и политическом смыслах. Глава региона, имеет возможность максимально держать паузу вплоть до начала «горячей фазы» выборов, которая стартует с момента их объявления весной 2023.
При этом Травников уже подчеркивал, что не планирует переезда в Москву. А недавнее назначение министром региональной политики уроженца Алтайского края Андрея Клюзова ранее уже отвечавшего за масштабные избирательные кампании, был расценен местными наблюдателями, как усиление команды за год до выборов.
Напомним, что на своих первых губернаторских выборах 9 сентября 2018 Андрей Травников победил в первом туре, набрав 64,52% голосов. (Это 405,7 тыс. избирателей).
Его соперниками были депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев (17,35%), Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов (11,73%). И 3,39% голосов набрал Георгий Михайлов, кандидат от «Народного альянса». Явка на выборах была невысокой 28,9% от числа жителей области - данные ЦИК России.