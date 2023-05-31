Отряд операторов дронов-камикадзе для СВО создаст застройщик в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
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Updated Сегодня, 01:34
Строительная компания из Новосибирска готовит специальный отряд камикадзе-операторов дронов для отправки в зону спецоперации.
Проект будет запущен уже этим июнем, после чего специалисты начнут обучаться работе с беспилотниками на компьютерных симуляторах.
Ожидается, что подготовка операторов закончится к осени 2023 года, после чего они отправятся в зону СВО для выполнения своих задач. Отряд операторов беспилотников-камикадзе создаст ГК «Расцветай».