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Отряд операторов дронов-камикадзе для СВО создаст застройщик в Новосибирске

31 мая 2023, 01:32
Фото: нейросеть Midjourney
Операторы будут контролировать беспилотники

В Новосибирске застройщик создаст отряд операторов дронов-камикадзе для СВО

В ГК «Расцветай» создают отряд операторов дронов-камикадзе для специальной военной операции, о чем сообщается в пресс-службе компании.

Строительная компания из Новосибирска готовит специальный отряд камикадзе-операторов дронов для отправки в зону спецоперации.

Проект будет запущен уже этим июнем, после чего специалисты начнут обучаться работе с беспилотниками на компьютерных симуляторах.

Ожидается, что подготовка операторов закончится к осени 2023 года, после чего они отправятся в зону СВО для выполнения своих задач. Отряд операторов беспилотников-камикадзе создаст ГК «Расцветай».  

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#Эмилия Губарева#Беспилотники#Дрон#Технологии#Спецоперация#Зона СВО#Новосибирск
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