atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:40

Published Сегодня, 02:40

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Изображение материала

Товарищи пытались передать зекам смартфоны с дрона в Новосибирске: их рассекретили

23 мая 2023, 02:40
Фото: ГУФСИН по НСО
Возле колонии в Новосибирске нашли дрон с телефонами

В Новосибирске заключенным пытались передать смартфоны с квадрокоптера

Надзиратели ИК-18 в Новосибирске задержали посылку, которую пытались передать с помощью квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Инцидент произошел на днях ночью. Сотрудники колонии заметили странный автомобиль, который ездил кругами возле забора и вышли на разведку.

При осмотре территории они нашли квадрокоптер с веревками. К ним были привязаны свертки. Внутри оказались гаджеты, зарядки и наушники.

Стало известно, кто запустил самодельный дрон на авиазаводе Чкалова в Новосибирске
Узнать подробнее

Напомним, ранее новосибирцев перепугал квадрокоптер, который летал на территории авиазавода имени Чкалова. Оказалось, его запустил ребенок.

Читайте также:
Последние дни золотой осени 2022 сняли в Новосибирске на видео с квадрокоптераВ Новосибирске более 1000 беспилотников запустят в небо
#Алина Шефер#Квадрокоптер#Колония#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Самые громкие случаи драк мигрантов в Новосибирске
Вчера, 04:10
Под Новосибирском мужчина в военной форме с пистолетом изнасиловал двух девочек
Сегодня, 02:17
Что нельзя делать на даче гипертоникам, чтоб не получить инсульт вместо урожая
Вчера, 08:46
Почтальон из Кыштовского района погиб на СВО: похороны завтра в Колбасе
Вчера, 08:59
Названо число бюджетных мест в НГТУ летом 2023: факультеты и специальности
Вчера, 05:28
Как украсят улицу Ленина ко Дню Новосибирска – проект показала вице-мэр Терешкова
Сегодня, 01:14