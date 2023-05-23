Товарищи пытались передать зекам смартфоны с дрона в Новосибирске: их рассекретили

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Инцидент произошел на днях ночью. Сотрудники колонии заметили странный автомобиль, который ездил кругами возле забора и вышли на разведку.
При осмотре территории они нашли квадрокоптер с веревками. К ним были привязаны свертки. Внутри оказались гаджеты, зарядки и наушники.
Напомним, ранее новосибирцев перепугал квадрокоптер, который летал на территории авиазавода имени Чкалова. Оказалось, его запустил ребенок.