В Новосибирске более 1000 беспилотников запустят в небо

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Published Сегодня, 01:48
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Участники со всей страны посоревнуются и обменяются опытом. Среди них будут авиамоделисты, операторы дронов, спасатели, команды от регионов самых разных возрастов.
Ожидается, что за 10 дней, с 28 июля по 7 августа, в небо будут запущены около тысячи беспилотников всевозможных конструкций и типов.
Программа интенсива будет включать пять направлений: спортивное, технологическое, популярное, школьное и военно-тактическое. В рамках соревнований участники смогут повысить свою квалификацию в разработке, производстве и эксплуатации БАС.