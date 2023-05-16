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В Новосибирске более 1000 беспилотников запустят в небо

16 мая 2023, 01:48
Фото: 1MI
Тысячу БПЛА поднимут в небо над Новосибирском
Скоро в Новосибирской области пройдет проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023», в рамках которого в небо поднимут свыше тысячи БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участники со всей страны посоревнуются и обменяются опытом. Среди них будут авиамоделисты, операторы дронов, спасатели, команды от регионов самых разных возрастов.

Ожидается, что за 10 дней, с 28 июля по 7 августа, в небо будут запущены около тысячи беспилотников всевозможных конструкций и типов.

Программа интенсива будет включать пять направлений: спортивное, технологическое, популярное, школьное и военно-тактическое. В рамках соревнований участники смогут повысить свою квалификацию в разработке, производстве и эксплуатации БАС.

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#Алина Шефер#Беспилотники#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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