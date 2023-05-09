Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Находку обнаружили около входа на завод сотрудники предприятия. Квадрокоптер мог отслеживать движение на и со своей территории, но куда передавались данные с видеокамеры было неизвестно.
Известно, что на заводе выпускают истребители-бомбардировщики Су-34 и беспилотные аппараты С-70. К самому дрону была прикреплена дополнительная батарея на скотче, а также он включался по движению, что может указывать на запись информации о ввозимых и вывозимых товарах со всей территории предприятия. Позже стало известно, кто запустил дрон.
По данным Телеграм-канала Mash Сибирь, 8-летний ребенок запустил самодельный беспилотник с камерой на территорию авиационного завода имени Чкалова.
Беспилотник потерял управление и приземлился на предприятии. Дрон передали полиции, которая отправила его на экспертизу.