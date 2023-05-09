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Стало известно, кто запустил самодельный дрон на авиазаводе Чкалова в Новосибирске

9 мая 2023, 02:27
Фото: 1MI
Дрон запустил ребенок

В Новосибирске беспилотник на территорию завода им. Чкалова запустил 8-летний ребенок

На территории авиазавода имени Чкалова в Новосибирске был найден упавший дрон с видеокамерой. Кому принадлежал беспилотник?

Находку обнаружили около входа на завод сотрудники предприятия. Квадрокоптер мог отслеживать движение на и со своей территории, но куда передавались данные с видеокамеры было неизвестно.

Известно, что на заводе выпускают истребители-бомбардировщики Су-34 и беспилотные аппараты С-70. К самому дрону была прикреплена дополнительная батарея на скотче, а также он включался по движению, что может указывать на запись информации о ввозимых и вывозимых товарах со всей территории предприятия. Позже стало известно, кто запустил дрон.

По данным Телеграм-канала Mash Сибирь, 8-летний ребенок запустил самодельный беспилотник с камерой на территорию авиационного завода имени Чкалова.

Беспилотник потерял управление и приземлился на предприятии. Дрон передали полиции, которая отправила его на экспертизу.

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#Эмилия Губарева#Дети#Дрон#Беспилотники#Новосибирский авиационный заводе им. В. П. Чкалова#Общество#Город#Технологии#Новосибирск
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