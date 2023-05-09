Известно, что на заводе выпускают истребители-бомбардировщики Су-34 и беспилотные аппараты С-70. К самому дрону была прикреплена дополнительная батарея на скотче, а также он включался по движению, что может указывать на запись информации о ввозимых и вывозимых товарах со всей территории предприятия. Позже стало известно, кто запустил дрон.