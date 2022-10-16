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Последние дни золотой осени 2022 сняли в Новосибирске на видео с квадрокоптера

Сегодня, 13:40
Фото: atas.info
Последний теплый день осени, воскресенье 16 октября, попал в камеру дрона. Теперь такое мы увидим не скоро

Похоже, что воскресенье, 16 октября, в Новосибирске стало последним теплым и погожим днем осени в этом году. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры и сплошные дожди. Посмотрите, как завершается золотая осень в Сибири. 

Неделя дождей придет в Новосибирск с понедельника, 17 октября. Так, в регионе ожидается +1…+6 градусов ночью и днем +9…+14. Ветер усилится до 16 м/с. Ожидаются небольшие дожди. Во вторник, 18 октября в город нагрянут холода. Ночью столбик термометра покажет -5 мороза. При этом ожидается мокрый снег с дождем. Ветер порывистый, северо-западный. Такая погода сохранится всю рабочую неделю. Осадки начнут выпадать каждый день.

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