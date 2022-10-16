Неделя дождей придет в Новосибирск с понедельника, 17 октября. Так, в регионе ожидается +1…+6 градусов ночью и днем +9…+14. Ветер усилится до 16 м/с. Ожидаются небольшие дожди. Во вторник, 18 октября в город нагрянут холода. Ночью столбик термометра покажет -5 мороза. При этом ожидается мокрый снег с дождем. Ветер порывистый, северо-западный. Такая погода сохранится всю рабочую неделю. Осадки начнут выпадать каждый день.