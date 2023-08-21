Новосибирский зек сбежал из карантина ради дочки

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Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области мужчина попросту порвал сетку на пятый день пребывания в колонии. На тот момент заключенный находился в карантинном отделении. Однако его поймали уже через девять часов.
«В ходе расследования уголовного дела и в судебном заседании мужчина пояснял, что совершил побег для того, чтобы увидеть дочь в одном из сел Ордынского района, однако встретиться не получилось», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Несмотря на столь трогательную историю, суд не поверил ей и назначил беглецу год и семь месяцев в колонии строгого режима.