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Мужчина умудрился сбежать из карантина

Новосибирский зек сбежал из карантина ради дочки

21 августа 2023, 11:00
Фото: 1MI
Мужчина умудрился сбежать из карантина
В Новосибирске вынесли приговор мужчине, сбежавшему из колонии. Тот якобы хотел увидеться с дочкой.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области мужчина попросту порвал сетку на пятый день пребывания в колонии. На тот момент заключенный находился в карантинном отделении. Однако его поймали уже через девять часов.

«В ходе расследования уголовного дела и в судебном заседании мужчина пояснял, что совершил побег для того, чтобы увидеть дочь в одном из сел Ордынского района, однако встретиться не получилось», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Несмотря на столь трогательную историю, суд не поверил ей и назначил беглецу год и семь месяцев в колонии строгого режима.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Заключенные#Колония#Побег#Суд
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