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Военный перевел мошенникам 1,3 млн рублей

Аферисты развели на 1 млн рублей участника СВО из Новосибирской области

1 сентября 2023, 07:21
Фото: 1MI
Военный перевел мошенникам 1,3 млн рублей
Боец СВО из Новосибирской области перевел аферистам более 1 млн рублей. Мужчина мечтал купить на эти деньги автомобиль.

Военный закончил службу в зоне спецоперации в начале 2023 года. В июне ему позвонили с незнакомого номера лже-представители банка и попросили отправить все средства на «безопасный» счет. Якобы нынешний атаковали мошенники.

Мужчина без всяких сомнений перевел сумму, которую заработал на СВО — это 1,3 млн рублей. После аферисты перестали выходить на связь, сообщает издание «Горсайт».

Боец написал заявление в полицию. Правоохранители добавили, что с сибиряком мошенники разговаривали около 4 часов и его пытались спасти настоящие сотрудники банка, но он их не слушал.

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