Аферисты развели на 1 млн рублей участника СВО из Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Военный закончил службу в зоне спецоперации в начале 2023 года. В июне ему позвонили с незнакомого номера лже-представители банка и попросили отправить все средства на «безопасный» счет. Якобы нынешний атаковали мошенники.
Мужчина без всяких сомнений перевел сумму, которую заработал на СВО — это 1,3 млн рублей. После аферисты перестали выходить на связь, сообщает издание «Горсайт».
Боец написал заявление в полицию. Правоохранители добавили, что с сибиряком мошенники разговаривали около 4 часов и его пытались спасти настоящие сотрудники банка, но он их не слушал.