Названы самые популярные кортежи для свадьбы в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:39
В региональном Управлении по делам ЗАГС изданию vn.ru рассказали, какие свадебные кортежи самые популярные в Новосибирске.
Чаще всего новосибирцы выбирают традиционный кортеж на автомобиле, причем цвет автомобиля может иметь психологическую подоплеку. Автомобиль черного цвета чаще всего заказывают целеустремленные пары, оптимистично настроенные молодые пары чаще выбирают авто синего цвета, уверенные и желающие привлечь к себе внимание — красный, романтичные пары предпочитают авто белого цвета.
Настоящие романтики не останавливаются на автомобиле белого цвета, а выбирают карету с лошадьми или винтажные ретро автомобиль.
Довольно редко, но бывает, что молодожены устраивают свадьбу на мотоциклах — особенно, если они из байкерской среды, или спорткары. Не исключение и прогулка на велосипедах для свадебной фотосессии.
В Новосибирске популярен свадебный фотограф, который делает кринжовые фото на свадьбах.